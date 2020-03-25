Путин поручил проверить готовность армии к борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
Президент России, Верховный главнокомандующий ВС страны Владимир Путин поручил проверить готовность войск к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Путин поручил проверить готовность армии к борьбе с коронавирусом
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Шойгу проинформировал, что проверка проводится по решению Верховного главнокомандующего ВС России с 25 по 28 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения.

Мероприятия будут проводиться только на военных полигонах и без привлечения соответствующих органов власти, ведомств и служб субъектов России. 

Ранее сообщалось, что в российской армии провели более 3 тыс. тестов на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить