Путин поручил проверить готовность армии к борьбе с коронавирусом

Президент России, Верховный главнокомандующий ВС страны Владимир Путин поручил проверить готовность войск к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Шойгу проинформировал, что проверка проводится по решению Верховного главнокомандующего ВС России с 25 по 28 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения.

Мероприятия будут проводиться только на военных полигонах и без привлечения соответствующих органов власти, ведомств и служб субъектов России.

Ранее сообщалось, что в российской армии провели более 3 тыс. тестов на коронавирус.