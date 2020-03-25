Путин поручил проверить готовность армии к борьбе с коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Шойгу проинформировал, что проверка проводится по решению Верховного главнокомандующего ВС России с 25 по 28 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения.
Мероприятия будут проводиться только на военных полигонах и без привлечения соответствующих органов власти, ведомств и служб субъектов России.
Ранее сообщалось, что в российской армии провели более 3 тыс. тестов на коронавирус.