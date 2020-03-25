В российской армии проведено более 3 тысяч тестов на коронавирус

Более трёх тысяч тестов на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 проведено в Вооружённых силах России. Об этом следует из данных бюллетеня по санитарно-эпидемиологической обстановке российского Минобороны.