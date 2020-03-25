В российской армии проведено более 3 тысяч тестов на коронавирус

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Более трёх тысяч тестов на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 проведено в Вооружённых силах России. Об этом следует из данных бюллетеня по санитарно-эпидемиологической обстановке российского Минобороны.

«В Вооружённых силах России проведено 3 тыс. 214 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет», — приводит сообщение газета Вооружённых сил России «Красная звезда».

Уточняется, что в 32 госпиталях развёрнуты специальные отделения, в которых при необходимости смогут разместить более 3,5 тыс. пациентов.

Ранее в Росгвардии сообщили об отсутствии заболевших коронавирусной инфекцией сотрудников.

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