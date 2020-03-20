В армии России не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом

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В Вооружённых силах России не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
В армии России не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом
  • РИА Новости

«Сегодня одна из ключевых тем мировой повестки — борьба с коронавирусной инфекцией… В российской армии случаев заболевания не зарегистрировано», —  сказал он на заседании коллегии военного ведомства. Слова Шойгу приводит РИА Новости.

Также министр добавил, что 12 марта Минобороны создало оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооружённых силах коронавирусной инфекции. Им руководит заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

Ранее стало известно, что весенняя призывная кампания в России не будет перенесена из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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