«С больной головы на здоровую»: в России ответили на обвинения Помпео в дезинформации по поводу COVID-19

Российский сенатор Алексей Пушков призвал американские власти не обвинять другие страны в собственных проблемах, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Так парламентарий отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео о якобы инициированной Россией, Китаем и Ираном дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию действий Вашингтона по борьбе с COVID-19. Эксперты полагают, что в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции мировое сообщество должно объединять усилия, а США вместо этого продолжают вести информационную войну.

В России призвали власти Соединённых Штатов не перекладывать свои проблемы на другие страны на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Так председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на высказывание госсекретаря Майка Помпео, который накануне обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации по заболеванию.

«Если в США много тысяч заражённых и ещё больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России. Не надо валить с больной головы на здоровую», — написал Пушков в своём Twitter, отметив «гибкое» отношение Помпео к правде.

Госсекретарь Помпео, известный своим гибким отношением к правде, обвинил Россию в «дезинформации по поводу коронавируса». Но если в США много тысяч заражённых и ещё больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России. Не надо валить с больной головы на здоровую. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 20, 2020

Накануне госсекретарь в ходе брифинга в присутствии президента Дональда Трампа заявил о якобы имеющих место «скоординированных усилиях» ряда стран, цель которых заключается в дискредитации деятельности американской администрации в сфере борьбы с вирусом.

«Мы точно видели, как она (дезинформация. — RT) исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран», — сказал Помпео.

Кампания по дезинформации

В феврале 2020 года в ряде зарубежных СМИ появились публикации, в которых утверждалось, что Госдеп США якобы противостоит кампании по дезинформации о коронавирусе. В частности, как сообщало AFP, источником подобной информации выступали якобы связанные с Россией аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram.

«Намерение России — посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри, в том числе с помощью тайных и насильственных кампаний, оказывающих пагубное влияние», — заявил тогда РИА Новости и. о. заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер.

Комментируя подобные предположения, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала «намеренным вбросом» утверждения о причастности Москвы к кампании по дезинформации.

Прокомментировала ситуацию и китайская сторона. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь высказал мнение, что страны, сталкиваясь с общей угрозой в области здравоохранения, должны объединяться и сотрудничать.

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«Мы обратили внимание на реакцию российской стороны. Я хотел бы подчеркнуть, что в данный момент перед лицом эпидемии нам нужно опираться на науку, разум и сотрудничество», — сказал представитель китайского МИД.

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН американист Константин Блохин, в условиях глобального кризиса, подобного нынешнему, всему миру действительно необходимо консолидироваться.

«На то он и глобальный, что одна страна просто физически не может преодолеть его без помощи других. Вместо этого продолжается эта информационная война, что показывает аморальность информационной войны», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, полагает Блохин, внимание населения многих стран сейчас приковано к тому, насколько эффективно их власти справляются с распространением коронавируса.

«Очевидно, что во многих западных странах этой эффективности нет. И поэтому лучше перевести стрелки на то, что проблемы возникают из-за подрывной деятельности России, Китая и Ирана», — добавил эксперт.

Взаимные обвинения США и КНР

Отметим, что на ранних этапах распространения COVID-19 власти США неоднократно называли вирус «китайским». Это определение несколько раз использовал в своих выступлениях сам Дональд Трамп.

Впоследствии в китайском МИД высказали предположение, что вирус мог попасть на территорию КНР по вине американских военных. Об этом заявил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь в своём профиле в Twitter. Позднее ситуацию прокомментировал другой официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отметивший, что выводы должны быть сделаны на основе глубокого научного анализа ситуации.

На это обстоятельство обратил внимание директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, подчеркнув, что ситуация с вирусом требует совместных координированных действий.

«Происходит обратное. Мы слышали взаимные обвинения. Трамп и другие руководители США называли этот вирус китайским, а Китай выступил с заявлениями о том, что вирус был «заброшен» в Китай из США», — сказал эксперт.

Он добавил, что американские власти сейчас критикуют за то, что Белый дом не воспринимал угрозу всерьёз.

«А когда осознали серьёзность, было уже поздно — и вирус получил колоссальное распространение. Поэтому теперь они пытаются отвечать на эту критику традиционным способом: «Это всё не мы — это всё козни тех, кто ведёт борьбу против Штатов», — подытожил Рогулёв.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в Соединённых Штатах вплотную приблизилось к 20 тыс., 260 человек скончались.