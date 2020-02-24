Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
«Мы обратили внимание на реакцию российской стороны. Я хотел бы подчеркнуть, что в данный момент перед лицом эпидемии нам нужно опираться на науку, разум и сотрудничество», — сказал Лицзянь.
Он отметил, что оказавшиеся перед кризисом стороны должны объединиться и сотрудничать, что соответствует интересам всех государств.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».
Как сообщали СМИ со ссылкой на источники, в Госдепе считают, что Россия якобы ведёт скоординированную кампанию по дезинформации с помощью социальных сетей.