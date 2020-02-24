Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя обвинения США в адрес России относительно распространения дезинформации о коронавирусе, заявил, что cтраны, сталкиваясь с общей угрозой в области здравоохранения, должны объединиться и сотрудничать.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы обратили внимание на реакцию российской стороны. Я хотел бы подчеркнуть, что в данный момент перед лицом эпидемии нам нужно опираться на науку, разум и сотрудничество», — сказал Лицзянь.

Он отметил, что оказавшиеся перед кризисом стороны должны объединиться и сотрудничать, что соответствует интересам всех государств.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».

Как сообщали СМИ со ссылкой на источники, в Госдепе считают, что Россия якобы ведёт скоординированную кампанию по дезинформации с помощью социальных сетей.