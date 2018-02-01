Танковый прорыв: как проходит модернизация основных боевых машин российской армии

В 2018 году в российскую армию начнут поступать модернизированные версии основных танков — Т-90М и Т-80БВМ. Обновление танкового парка происходит с учётом опыта сирийской кампании и требований современного боя. Машины получат улучшенную защиту, передовое автоматизированное оборудование и более совершенные двигатели. Подробнее о новых разработках российского оборонного-промышленного комплекса — в материале RT.

Модернизированный «Владимир»

В ближайшие месяцы на вооружение российской армии будет принят основной боевой танк Т-90М «Прорыв-3» (объект 188М). Первая партия, которая поступит в войска, составит 30—40 машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Т-90 «Владимир» является перспективной разработкой конца 1980-х годов. В 2000-е годы эта машина стала самой популярной на мировом рынке. Помимо прекрасных ходовых характеристик и огневой мощи, модель отличалась от предшественника — Т-72Б наличием автоматизированной системы управления огнём.

По информации Международного института стратегических исследований (IISS), в российских войсках на ходу 350 T-90 и T-90А. С 2011 года УВЗ не производит эту машину, а в 2015 году стартовали опытно-конструкторские работы (ОКР) по «Прорыву-3».

Танки Т-90

РИА Новости

Т-90М будет отличать новый боевой башенный модуль с улучшенной системой управления огнём и более современной системой заряжания. При этом орудия останутся теми же: 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-4, спаренный 7-62 мм пулемёт ПКТМ и 12,7 мм НСВ «Утёс».

Осведомлённость экипажа Т-90М значительно возрастёт. На танке установлена система видеонаблюдения за окружающим пространством и многоканальный панорамный тепловизионный прицел, который позволяет вести бой в любом направлении в любое время суток.

Современный программно-технический комплекс связи позволит Т-90М действовать на театре военных действий (ТВД) в рамках единого информационного пространства. Машина фактически интегрирована в автоматизированную систему управления тактического звена.

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На Т-90М установят двигатель В-92С2 мощностью 1000 л.с. Силовая установка будет снабжена программируемым подогревателем, который уменьшит время запуска в холодное время года. Снабжение электрических приборов при отключённом двигателе будет осуществляться с помощью дизель-генераторной установки.

Также конструкторы УВЗ поработали над улучшением защитных свойств танка. За лобовую часть будут отвечать клиновидные элементы динамической защиты «Реликт» разработки московского НИИ стали (2006 год). Комплекс способен уберечь машину от большинства современных снарядов, а модульная компоновка облегчает ремонт и замену повреждённых конструкций.

«При создании комплекса дополнительных средств защиты были учтены особенности предыдущих проектов. Результатом этого стало определённое сокращение ослабленных зон дополнительной защиты, что положительным образом сказалось на общих параметрах живучести техники. В сочетании с активной защитой всё это должно давать значительный прирост реальной эффективности», — отметили в УВЗ.

«Реактивный» танк

В настоящее время на завершающем этапе испытаний находится ещё одна модернизированная версия позднесоветского танка. Речь идёт о Т-80БВМ, которая по своим тактико-техническим характеристикам будет сопоставима с боевыми возможностями Т-72Б3.

Контракт на модернизацию Т-80БВ был заключён между Минобороны РФ и нижнетагильским предприятием 24 августа 2017 года на международной выставке «Армия». Как уточнили в «Уралвагонзаводе», соглашение носит «долгосрочный характер», а объём первой партии может составить два танковых батальона (60—80 машин).

Модернизированный танк Т-80БВМ на демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017

© Decoder / otvaga2004.mybb.ru

Официальные источники не сообщают количество Т-80БВ в войсках РФ. Согласно подсчётам IISS, на начало 2017 года на вооружении российской армии состояли 450 Т-80 в версии «БВ» и «У». При этом на хранении находилось 3 тыс. Т-80Б, Т-80БВ и Т-80У.

О решении военного ведомства модернизировать часть парка Т-80 СМИ сообщали в конце 2016 года. Работы были поручены двум предприятиям, входящим в структуру УВЗ, — АО «Омсктрансмаш» и АО «СКБ транспортного машиностроения» (Санкт-Петербург).

Базовая модель Т-80 (1976 год) была революционной разработкой кировского СКБ-2. Это был первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой. Главными достоинствами машины стали выдающиеся ходовые качества. Т-80 был намного быстрее и манёвренней своих конкурентов.

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В сценарии сухопутной войны с НАТО предполагалось использовать Т-80 как одно из основных средств прорыва обороны противника. В ответ на агрессию альянса группировка машин с газотурбинными двигателями должна была нанести молниеносный асимметричный удар. Поэтому детище СКБ-2 в шутку прозвали «танком Ла-Манша».

Скорость Т-80 достигает 80 км/ч (против 65 км/ч дизельного Т-72). Шум двигателя Т-80 оглушителен и напоминает звук взлетающего истребителя. По этой причине танк получил ещё одно прозвище — «реактивный».

Т-80БВМ, как Т-90М, будет оснащён комплексом защиты «Реликт». Огневая мощь танка не изменится. Как и прежде, на нём будут стоять 125-мм пушка и два пулемёта калибра 7-62 мм и 12,7 мм. Изменения коснутся системы управления огнём. Известно, что Т-80БВМ получит всепогодный тепловизионный прицел «Сосна-У», способный обнаруживать танки противника на расстоянии до 5 км, и автоматизированное цифровое оборудование.

Мощность газотурбинного двигателя (ГТД) модернизированного танка составит 1250 л.с. Обновлённая силовая установка будет менее «прожорливой», чем на предыдущих моделях. Расход топлива позднесоветского Т-80 составлял до 8 л на 1 км, а у Т-72 и Т-90 этот показатель не превышает 4 л.

Чтобы сократить расход топлива, петербургское СКБ разработало систему синхронного включения генератора и стартера запуска двигателя Т-80БВМ. Ожидается, что на один километр пути модернизированный танк будет тратить 4—5 л топлива, сохранив все свои прежние преимущества, включая «всеядность».

Т-80БВМ

© Пресс-служба Минобороны РФ

Немаловажное преимущество ГТД перед дизельным двигателем заключается в быстроте запуска в условиях мороза (3 минуты при -40 °C против 30 минут у дизельной установки). Силовая установка Т-80 заменяется в течение 3—4 часов (у дизельного аналога — 6—12 часов ). Однако ремонт ГТД требует демонтажа и отправки в цех, что в полевых условиях превращается в недостаток.

Реализация потенциала

Минобороны РФ объясняет необходимость модернизации недостатками серийной танковой техники, которые были выявлены в ходе сирийской операции. В частности, об этом 7 сентября 2017 года заявил начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко.

В западных СМИ утвердилась точка зрения, что модернизация танкового парка (как и другой военной техники РФ) укладывается в русло курса Москвы на противостояние с НАТО. В рамках этой политики Россия якобы усиливает ударные группировки вблизи западных рубежей, пополняя их новейшим и модернизированным оружием.

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Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский придерживается иной точки зрения. По его словам, Т-80БВМ предназначен в большей степени для усиления арктической группировки войск. А 1-я гвардейская танковая армия, вызывающая беспокойство у НАТО, будет перевооружаться на Т-90М и Т-14 «Армата».

«Газотурбинные двигатели по своим характеристикам практически идеально подходят для эксплуатации в Арктике. Не думаю, что Т-80БВМ будут массово поступать в части Западного военного округа. По моей информации, Кантемировская дивизия (входит в 1-ю армию), которая сейчас вооружена Т-80БВ, будет получать только технику нового поколения — Т-90М и Т-14», — сообщил RT Мураховский.

Эксперт сомневается, что решение Минобороны РФ о модернизации танкового парка было вызвано обострением геополитической ситуации и является ответом на расширение военной инфраструктуры альянса. По мнению Мураховского, обновление парка Т-80 и Т-90 продиктовано вполне прагматичными соображениями.