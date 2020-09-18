Эволюция «Чёрной акулы»: как создавался один из лучших в мире ударных вертолётов

35 лет назад в СССР начались испытания боевой эффективности вертолёта В-80, получившего впоследствии название Ка-50 «Чёрная акула». Машина успешно прошла проверку и после доработки была принята на вооружение. Детище знаменитого отечественного конструктора Сергея Михеева считается революционной разработкой из-за оригинальной одноместной компоновки кабины. Функции штурмана-оператора в Ка-50 фактически заменяла передовая на тот момент электроника. Однако широкого распространения в войсках эта машина не получила. Выбор был сделан в пользу двухместной модификации «Чёрной акулы» — Ка-52 «Аллигатор».

18 сентября 1985 года на полигоне Главного ракетно-артиллерийского управления «Смолино» (Нижегородская область) начались полёты для оценки боевой эффективности ударного вертолёта В-80, прототипа будущего Ка-50 «Чёрная акула». Соперником камовской машины за обладание статусом перспективного боевого вертолёта советской армии был опытный образец Ми-28.

В ходе испытаний, которые длились около года, оба вертолёта провели серию пусков из управляемого ракетного вооружения. В итоге военные признали более эффективным В-80. Установленные на вертолёте сверхзвуковые противотанковые управляемые ракеты «Вихрь» с автоматической лазерно-лучевой системой наведения успешно поражали цели на дальности до 8 км.

На практике это означало способность камовской машины открыть огонь вне зоны действия объектовых средств ПВО неприятеля. Также военные остались довольны артиллерийской установкой В-80, которая значительно превзошла милевскую пушку по точности и объёму боекомплекта.

Научно-исследовательские институты Минобороны СССР, которые анализировали результаты испытаний В-80, высоко оценили возможности прототипа «Чёрной акулы» и сочли целесообразным выбрать эту машину в качестве перспективного боевого вертолёта советских ВВС.

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В то же время специалисты указали на необходимость доработки радиоэлектронного оборудования и вооружения. Камовцы получили задание повысить надёжность бортовых комплексов и обеспечить возможность боевого применения машины ночью.

Несмотря на победу концепции В-80, Минобороны СССР решило не сворачивать работы по проигравшему Ми-28. Процесс создания этой винтокрылой машины завершился появлением ударного вертолёта, приспособленного под выполнение боевых задач в самых сложных условиях.

В итоге Ми-28 наряду с Ка-50 был принят на вооружение отечественной армии. За способность эффективно поражать цели в тёмное время суток машина получила прозвище «Ночной охотник». В настоящее время парк этих вертолётов проходит модернизацию — в основном речь идёт о замене авионики.

Два винта — один пилот

«Чёрная акула» выполнена по традиционной для ОКБ Камова соосной схеме с двумя несущими винтами. Как отмечают эксперты, данная конструктивная особенность является технологически сложной и дорогостоящей, но делает летательный аппарат более манёвренным.

«Традиционная вертолётная конструкция предполагает установку несущего и хвостового винта. Такую компоновку эксплуатирует завод им. Миля. Это простая и относительно недорогая в производстве схема, но она ограничивает подвижность машины, ухудшает устойчивость, что негативно влияет на точность стрельбы», — пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Ка-50 «Чёрная акула» в цветах армейской авиации

РИА Новости

© Илья Питалев

По его словам, вертолёты соосной схемы способны безопасно совершать резкие манёвры и эффективны на малых высотах. Например, как говорят военные, Ка-50 мог неожиданно для противника «пойти боком со скоростью 90 км/ч или внезапно отработать «полный назад».

Ещё одно достоинство камовских машин — значительно меньший уровень вибрации. По этой причине они более результативны при поражении целей. Несмотря на это, Корнев считает нецелесообразным отдавать предпочтение только вертолётам с соосной схемой.

«Оба подхода к размещению винтов заслужили право на существование, так как имеют свои преимущества и недостатки. Ключевой момент — это всё равно профессионализм экипажа», — подчеркнул Корнев.

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Главное отличие «Чёрной акулы» от всех вертолётов в мире заключалось в одноместной компоновке кабины. Коллектив советских инженеров во главе с Сергеем Михеевым отважился на чрезвычайно смелый эксперимент, отказавшись от классического двухместного состава экипажа — командира и штурмана-оператора (второй пилот).

Такой нестандартный шаг камовцы обосновали прорывом в развитии автоматизированного бортового оборудования, которое фактически заменяет штурмана-оператора, отвечающего за навигацию и применение вооружения. Кроме того, одноместная компоновка позволяет высвободить дополнительное пространство, усилить бронезащиту и сократить расходы на обучение лётчиков, говорят эксперты.

Как отметил в беседе с RT исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, камовцы действительно добились впечатляющих результатов на поприще совершенствования авионики, так как специализировались на создании палубных вертолётов, способных выполнять длительные полёты над местностью без ориентиров.

«Именно это вселило в разработчика уверенность в том, что можно создать одноместный вертолёт, но уже для армейской авиации. Революционная концепция Ка-50 была основана на глубоких проработках возможностей и преимуществ использования на поле боя одноместных ударных вертолётов», — рассказал Пантелеев.

Длина «Чёрной акулы» с вращающимися винтами составила 16 м, высота — 4,93 м, максимальная взлётная масса — 10,8 т, объём боевой нагрузки — 1,8 т, предельная скорость полёта — 300 км/ч, статический потолок — 4 км.

В ударный арсенал Ка-50 вошли 12 ракет «Вихрь», блоки для восьми десятков 80-мм неуправляемых ракет класса «воздух — земля», средства борьбы с летательными аппаратами, 30-мм пушка А2А42, поворачивающаяся в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Ка-50 «Чёрная акула»

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Лётчик «Чёрной акулы» был защищён полностью бронированной кабиной, выдерживающей прямое попадание 23-мм снарядов. Остеклению кабины были не страшны разлетающиеся осколки и стрельба из крупнокалиберного огнестрельного оружия.

Необычная винтокрылая машина была продемонстрирована на прошедшей в 1991 году международной авиационной выставке в британском Фарнборо. Как отмечается в материалах Минобороны РФ, «иностранные авиационные эксперты были по-настоящему впечатлены возможностями созданного советскими конструкторами первого в мире одноместного вертолёта огневой поддержки».

Боевое крещение «Чёрная акула» получила в контртеррористической операции в Чечне в период с 28 декабря 2000-го по 14 февраля 2001 года. На сайте Минобороны говорится, что применение Ка-50 проходило в горной местности, в сложных метеоусловиях и при активном противодействии противника. Тем не менее «боевые экзамены были сданы на «отлично».

Из «Акулы» в «Аллигатора»

«Чёрная акула» была принята на вооружение в 1995 году, но не получила широкого распространения в войсках РФ. Эксперты выделяют несколько причин заморозки проекта этого ударного вертолёта.

В первую очередь негативную роль сыграла недостаточно проработанная концепция одноместной компоновки, которая направлена на снижение роли человека в боевых действиях. В позднесоветский период и 1990-е годы такой подход был в новинку и разделялся далеко не всеми высокопоставленными офицерами ВС РФ.

Вертолёты Ка-52 «Аллигатор» на аэродроме

© Вертолеты России

К тому же военные из соображений безопасности не хотели оставлять в кабине одного лётчика. Однако обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко назвал этот аргумент несущественным. В беседе с RT он предположил, что злую шутку с «Чёрной акулой» сыграла её абсолютная непохожесть на другие машины.

«На первый взгляд, два человека в кабине — это хорошо. Если выйдет из строя один, его подменит другой. Здесь большой простор для дискуссий, существуют полярные точки зрения. Но в штурмовой авиации, если мы, например, говорим о самолётах, один лётчик давно стал нормой. Я имею в виду наш Су-25 «Грач». На мой взгляд, Ка-50, наверное, подвело то, что этот вертолёт просто опередил своё время», — пояснил Дрозденко.

Как полагает Олег Пантелеев, помимо консерватизма военных, на реализацию проекта «Чёрной акулы» негативное влияние оказал финансовый фактор. По мнению эксперта, Россия не имела бюджетных возможностей для массового насыщения войск столь дорогостоящими вертолётами.

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Тем не менее труд камовцев не был напрасным. По заданию Минобороны РФ инженеры разработали двухместный ударный вертолёт на основе технологических достижений, реализованных в «Чёрной акуле». Машина получила название «Аллигатор» и шифр Ка-52.

Модифицированная версия «Чёрной акулы» оказалась достаточно тяжёлой, однако конструкторы нивелировали этот недостаток за счёт изменения геометрии носовой части фюзеляжа, установки усовершенствованных двигателей и авионики.

«Аллигатор» оснащён примерно тем же арсеналом, что и предшественник, но отличается более высокой боевой нагрузкой (около 3 т) и наличием бортового комплекса обороны (БКО) «Витебск».

Проверка боевых возможностей Ка-52 состоялась в период сирийской операции. По её итогам стартовала модернизация машины, которую планируется завершить в 2022 году. Известно, что обновлённый «Аллигатор» должен получить новые системы энергоснабжения и обнаружения целей. Также конструкторы усилят защищённость вертолёта и повысят дальность средств поражения.

Олег Пантелеев считает, что одним из ключевых направлений модернизации Ка-52 является расширение перечня применяемых авиационных боеприпасов. По мнению эксперта, разнообразие средств поражения, особенно управляемых ракет, имеет очень большое значение на современном театре военных действий.

«Ка-52М должен превратиться в машину, способную точно наносить удары и поражать защищённые цели, не подвергаясь риску. Естественно, чем больше дальность запуска ракет, тем больше вероятность, что экипаж сможет без проблем уйти из-под ответного огня. Немного жаль, что смелая идея одноместного вертолёта в виде Ка-50 не получила развития, но мы видим, что «Аллигатор» совершенствуется, чтобы полностью отвечать требованиям современного боя», — резюмировал Пантелеев.