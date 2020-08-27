Обновлённый «Крокодил»: какими возможностями обладает российский экспортный вертолёт Ми-35П

В России завершены лётные испытания модернизированного транспортно-боевого вертолёта Ми-35П. Об этом на полях форума «Армия-2020» заявил RT представитель завода «Роствертол» Виктор Литвинов. Данная машина является экспортной версией Ми-24П «Крокодил», стоящего на вооружении ВС РФ. Особенность Ми-35П заключается в широкой интеграции цифровых технологий в бортовую электронику. Благодаря обновлённой авионике вертолёт способен обнаруживать цели на дальности до 10 км в любое время суток. Эксперты также отнесли к преимуществам Ми-35П универсальность, хорошую защищённость, огневую мощь и невысокую цену на мировом рынке.

Представитель завода «Роствертол» холдинга «Вертолёты России» Виктор Литвинов на полях форума «Армия-2020» сообщил RT о завершении лётных испытаний нового транспортно-боевого вертолёта Ми-35П. В ближайшее время данная машина пойдёт в серийное производство и будет поставляться за рубеж.

«Вертолёт разработан на основе Ми-24П специально для экспорта. В этом образце сохранены высокие лётные характеристики базовой машины, которая стоит на вооружении нашей армии. Также на Ми-35П установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование», — рассказал Литвинов.

По словам представителя «Роствертола», авионика Ми-35П построена на широком использовании цифровых технологий. В частности, данные новации воплощены в автопилоте, прицельно-вычислительном комплексе и средствах связи.

Вертолёт может с одинаковой эффективностью маневрировать в ночных и дневных условиях благодаря обзорно-прицельной станции последнего поколения, оснащённой тепловизионным и телевизионным каналами. Также данное изделие имеет лазерный дальномер. Установленная на Ми-35П аппаратура позволяет обнаруживать цели на дальности до 10 км в любое время суток.

«Плюс к этому наше бортовое радиоэлектронное оборудование позволяет выполнять полностью автоматический полёт по маршруту с выходом на боевую точку (огневой рубеж. — RT) с точностью 150 метров», — добавил Литвинов.

Живучесть и ударная мощь

Согласно представленной на форуме «Армия-2020» информации, максимальная взлётная масса Ми-35П — 11,5 т, дальность полёта с основными топливными баками — 450 км, перегоночная дальность — 1000 км, динамический потолок — 4,5 км, экипаж — два человека, десант — восемь.

Крейсерскую скорость машины производитель оценивает в 260 км/ч, однако при необходимости она может увеличиваться до 335 км/ч. Совокупная мощность установленных на Ми-35П двигателей ТВ3-117ВМА достигает 4400 л. с. Ранее эти силовые агрегаты выпускались в Запорожье, но сейчас их производит АО «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург).

Транспортно-боевой вертолёт Ми-35П над морем

© Евгений Баранов / Вертолёты России

В состав ударного вооружения Ми-35П входят подвижная пушечная установка с орудием ГШ-23, универсальные контейнеры калибра 23-мм, неуправляемые и управляемые авиационные боеприпасы и пулемёты. Боевая нагрузка машины составляет 1,9 тонны.

По словам Литвинова, базовое оснащение Ми-35П включает стрелково-пушечное вооружение, но по желанию иностранного заказчика в арсенал вертолёта можно включить противотанковые боеприпасы, ракеты «воздух — воздух», авиационные бомбы. Все виды данного оружия изготавливаются в России.

«Мы подумали и о защите вертолёта. На Ми-35П встроенная броня, бронестёкла, установлено устройство выброса тепловых ловушек УВ-26М. Я могу с уверенностью сказать, что лобовое стекло машин семейства Ми-24 такого качества, что ни разу не пробивалось при попадании боеприпасов противника», — отметил Литвинов.

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Как сообщил представитель «Роствертола», в Ми-35П конструкторам удалось решить проблему утечки горючего при жёстких и аварийных посадках. Основные баки с керосином находятся в оболочке, состоящей из резины и слоя специальных материалов, которые «не дают топливу утекать».

Кроме того, как заявил Литвинов, по просьбе заказчика Ми-35П можно превратить в ещё более защищённую от самых коварных средств поражения машину.

В частности, на экспортную модель можно установить бортовой комплекс обороны (БКО) «Президент-С» с лазерной станцией подавления (экспортное название стоящей на вооружении российской авиации системы «Витебск»). Данное изделие эффективно защищает носителя от попадания зенитных ракет и боеприпасов с инфракрасными головками самонаведения.

«В целом Ми-35П, как и другие образцы семейства Ми-24, является очень живучей машиной. Например, вал трансмиссии вертолёта может быть повреждён на две трети, но он сохранит работоспособность. Хотя, на мой взгляд, главным способом защиты на поле боя всё же является высокая скорость наших машин», — отметил Литвинов.

Универсальная боевая машина

Как отметили опрошенные RT эксперты, разработка Ми-35П свидетельствует о том, что семейство Ми-24 по-прежнему обладает значительным модернизационным ресурсом и высоким экспортным потенциалом, несмотря на почтенный возраст.

Напомним, что Ми-24 эксплуатируется в войсках с начала 1970-х годов. За хищный силуэт и специфическую маскировочную окраску лётчики назвали вертолёт «Крокодилом». Также в среде военных машину неофициально именуют летающей БМП, что подразумевает сочетание высокой защищённости и большой огневой мощи.

Базовая версия Ми-24

© Минобороны России

Как считает Литвинов, Ми-24 заслужил звание «самого воюющего вертолёта в мире». Различные модификации отечественного «Крокодила» успешно выполняли задачи в Афганистане, на Кавказе и в Сирии. На вооружении других государств Ми-24 использовались в основном в конфликтах на Ближнем Востоке и в Африке.

В материалах Минобороны РФ указывается, что Ми-24 «является смесью штурмовика и боевой машины пехоты». Главное предназначение вертолёта на театре военных действий (ТВД) — повышение огневой мощи и мобильности подразделений сухопутных войск.

В последние годы российская армейская авиация пополняется Ми-24П, авионика которого позволяет выполнять задачи в любое время суток и в самых сложных метеорологических условиях.

Вертолёты способны проводить разведку, прикрывать другие винтокрылые машины, высаживать десант, в том числе парашютным способом, уничтожать широкий спектр целей — бронетехнику, живую силу и объекты военной инфраструктуры противника.

В комментарии RT заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов отметил, что Ми-24 по-прежнему остаётся современной универсальной боевой машиной. По его словам, он стоит на вооружении более 30 стран Восточной Европы, пространства СНГ, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

«Самое важное, что в этой машине не устарела сама конструкция, которая является продуктом гениального ума Михаила Леонтьевича Миля. Поэтому идёт процесс замены радиоэлектронного оборудования, совершенствуются средства поражения, комплексы обороны, устанавливаются новые лопасти и более мощные двигатели», — пояснил Попов.

По мнению эксперта, по своим лётным и боевым качествам последние модификации «Крокодила» уступают более современным российским ударным вертолётам Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор». Однако стоимость производства Ми-24 значительно ниже.

С точки зрения Попова, такой вертолёт подходит для выполнения задач на ТВД, где выдающиеся возможности «Ночного охотника» и «Аллигатора» будут избыточны. В качестве примера эксперт привёл операции против незаконных вооружённых формирований.

Транспортно-боевой вертолёт Ми-35П на испытаниях

© Евгений Баранов / Вертолёты России

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что проведённая российскими специалистами модернизация «Крокодила» облегчила процесс управления полётом и вооружением вертолёта. Крайне удачным решением инженеров эксперт назвал установку поворотной 23-мм пушки.

«На Ми-35П мы видим совершенно новое оборудование. Это прежде всего прицельно-пилотажный комплекс, упростивший навигацию и применение оружия, более совершенные системы управления ракетами и теленаблюдения. В целом машина, конечно же, стала более современной», — говорит Дрозденко.

Как подчеркнул эксперт, семейство Ми-24 продолжает пользоваться большим спросом в России и за рубежом. Основная причина популярности — успешное применение во многих вооружённых конфликтах.

«Думаю, что на экспорт Ми-35П пойдёт в страны, которые уже эксплуатируют Ми-24. У них осталась авиационная база, подготовлен технический и лётный состав. Вертолёт фактически тот же, но с улучшенными возможностями, поэтому он и пользуется популярностью. К тому же Ми-35П — относительно недорогая в реалиях современного рынка машина», — резюмировал Дрозденко.