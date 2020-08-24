«Оружие современного боя»: какие новинки представлены на международном форуме «Армия-2020»
- Международный военно-технический форум «Армия-2020»
- Reuters
- © Maxim Shemetov
В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке начал работу международный военно-технический форум «Армия-2020». В этом году в нём принимают участие около 1,5 тыс. предприятий, представляющих более 28 тыс. экспонатов.
Универсальность и эргономика
Традиционно высокий интерес у посетителей форума вызвали образцы концерна «Калашников». В этом году предприятие презентовало прототип ручного пулемёта РПЛ-20 калибра 5,45×39 мм. Как утверждает разработчик, это оружие принципиально новое в своём классе.
«Это пулемёт с ленточным питанием. Его преимущество перед магазинным заключается в возможности более продолжительного ведения стрельбы и большей плотности огня. В советские годы предпринимались попытки создать такой пулемёт, но они не увенчались успехом. Ёмкость короба для ленты — 100 патронов», — рассказал в разговоре с RT Владимир Онокой, руководитель направления, дирекция по ВТС (военно-техническому сотрудничеству. — RT) концерна «Калашников».
РПЛ-20 оснащён телескопическим прикладом, длина которого регулируется в соответствии с особенностями защитной экипировки и антропометрическими данными бойца. Кроме того, приклад складывается набок для удобства транспортировки и десантирования.
- Прототип пулемёта РПЛ-20
- © RT / Алексей Заквасин
В комплект РПЛ-20 входят два ствола. При установке на пулемёт длинного орудия увеличивается начальная скорость пули и эффективная дальность стрельбы. В свою очередь, укороченный ствол удобен при выполнении боевых задач в городских условиях и ведении огня на небольших дистанциях.
«Универсальность, эргономика и удобство использования — это те факторы, на которые мы обращаем внимание и воплощаем в наших образцах. Поэтому на РПЛ-20 очень удобный приклад, полимерная рукоять, планка для крепления дополнительного оборудования под конкретную задачу. Это оружие максимально приспособлено под условия современного боя», — отметил Онокой.
По его словам, вес РПЛ-20 ниже, чем у аналогичных зарубежных образцов. Кроме того, оружие не унифицировано с автоматами. В этом заключается основное отличие нового пулемёта от РПК-16, который может использовать для стрельбы магазины семейства АК на 30 и 45 патронов.
«РПЛ-20 и РПК-16 — представители разных концепций ручных пулемётов. В мире идёт дискуссия на тему того, какая из них оптимальнее. Однако мы можем предложить заказчику оба варианта», — пояснил Онокой.
Также он сообщил о возможном запуске массового производства пистолета Лебедева (ПЛ), который в последние годы проходит испытания. По словам Владимира Онокоя, конструкторы «Калашникова» достигли серьёзного прогресса в доработке этого оружия.
На «Армии-2020» представлены образцы ПЛ для нужд вооружённых сил и вариант пистолета с укороченным стволом для оснащения подразделений правоохранительных органов. Оба изделия предназначены для стрельбы патронами калибра 9х19 мм Parabellum. К преимуществам пистолета Лебедева Онокой относит эргономику, компактность, небольшую массу и удобный спуск.
Среди других новинок «Калашникова», представленных на форуме в Кубинке, выделяется автомат АК-19, созданный для ведения огня патронами калибра 5,56×45 мм. Оружие было разработано на основе поступающего в российскую армию АК-12. Для нужд ВС РФ автомат выпускается в калибрах 5,45х39 мм и 7,62х39 мм.
- Автомат АК-19 с глушителем на форуме «Армия-2020».
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
«Когда АК-12 начал поступать в ВС России, к нему возник очень большой интерес за рубежом. Наш концерн стал получать заявки на калибр 5,56 мм, который используется примерно в сотне стран мира. В итоге перед нами была поставлена задача оперативно разработать образец для экспорта. Сегодня он представлен на «Армии-2020», — рассказал Онокой.
Как отметил представитель концерна, интерес к АК-19 проявляют даже государства, которые прежде никогда не использовали автоматы Калашникова. Основные достоинства нового автомата, по его словам, — это универсальный регулируемый приклад, компактный целик и изящный внешний вид, способный удовлетворить запросы самых искушённых поклонников огнестрельного оружия.
«Обеспечить высокую точность»
В классе беспилотных аппаратов на «Армии-2020» дебютировал тяжёлый скоростной ударный комплекс «Гром», создание которого в инициативном порядке осуществляется в стенах Группы «Кронштадт» (Санкт-Петербург). Сейчас работы по БПЛА находятся на стадии предпроектного анализа.
По задумке разработчиков, на театре военных действий «Гром» будет взаимодействовать с боевой пилотируемой авиацией. Его применение в едином звене с традиционными летательными аппаратами облегчит задачу вскрытия и поражения комплексов войсковой и объектовой ПВО.
Как ожидают в «Кронштадте», в арсенал беспилотника войдут корректируемые и свободно падающие бомбы массой 100, 250 и 500 кг, а также управляемые боеприпасы, в том числе противорадиолокационные. Для установки оружия на аппарате предусмотрены четыре точки подвески: две под консолями крыла и две под фюзеляжем.
Наведение боеприпасов будет осуществляться с помощью лазерных, телевизионных и спутниковых систем. Вооружение «Грома» позволит уничтожать наземные цели в тактической и оперативно-тактической глубине, поражать надводные и береговые объекты. Помимо ударных функций, БПЛА может применяться для разведывательных миссий.
По размерности «Гром» будет приближен к самолётам оперативно-тактической авиации. Предполагается, что размах крыла «Грома» составит 10 м, длина — 13,8 м, высота — 3,8 м, взлётная масса — 7 т, полезная нагрузка — 2 т, радиус боевого применения — 700 км. БПЛА будет способен подниматься на высоту до 12 км и развивать скорость до 1 тыс. км/ч.
Беспилотник «Кронштадта» отличают обтекаемая геометрия всех элементов конструкции и широкое использование радиопоглощающих материалов, что характерно для авиатехники, выполненной по технологии «стелс».
Как заявил в разговоре с RT директор Центра перспективных исследований группы «Кронштадт» Владимир Воронов, благодаря высокой скорости и малозаметности «Гром» может эксплуатироваться в первом атакующем эшелоне. По его словам, цель создания подобного аппарата заключается в снижении потерь в пилотируемой авиации.
«Мы проанализировали мировые тренды и ситуацию в нашей стране, и пришли к выводу, что для такого аппарата в наших войсках существует ниша. Задел, который мы создали во время опытно-конструкторских работ по «Ориону», позволяет нам реализовать проект «Грома». Если говорить о силовой установке, то, предположительно, это может быть двигатель от Як-130», — рассказал Воронов.
Ещё одним дебютантом «Армии-2020» стала перспективная корректируемая авиационная ракета с лазерной головкой самонаведения С-8Л калибра 80 мм. Её разработкой занимаются специалисты АО «Институт прикладной физики» (Новосибирск). Проект находится на стадии научно-исследовательских работ.
- Пуск одной из ракет семейства С-8
- © Wikimedia commons / Vitaly V. Kuzmin
Ракета предназначена для применения вертолётами и самолётами оперативно-тактической авиации из штатных блоков орудий типа Б8В20А и Б8М1. Мощность её боевой части позволяет уничтожать одиночные и групповые цели, в том числе подвижные.
Вертолёты могут применять С-8Л на высоте 50—1 тыс. м, самолёты — 400—1,1 тыс. м. Максимальную дальность пуска ракеты с винтокрылой машины конструкторы оценивают в 4 км, со штурмовика или бомбардировщика — в 6 км.
Заместитель начальника 7-го конструкторского отдела Института прикладной физики Алексей Картунов сообщил RT, что продемонстрированная на форуме ракета является новинкой в семействе боеприпасов С-8, которые находятся на вооружении армии с 1970-х годов.
«В отличие от других образцов, которые разработал наш институт, полёт С-8Л корректируется с помощью двух аэродинамических рулей. Она создаётся для того, чтобы обеспечить более высокую точность поражения целей и сократить тем самым расход боеприпасов», — пояснил Картунов.
Опрошенные RT эксперты высоко оценили представленные на «Армии-2020» образцы перспективных вооружений. По их мнению, отечественная конструкторская школа развивается в ногу со временем и в целом успешно пытается удовлетворить запросы военных.
«Насколько я понимаю, техническое задание продемонстрированных на форуме изделий было согласовано с потенциальными заказчиками. Для реализации таких проектов требуются серьёзные вложения, поэтому разработчики стараются угодить нуждам военных, предлагая образцы специально для армии», — отметил в разговоре с RT эксперт рабочей группы национальной технологической инициативы «Аэронет» Эдуард Багдасарян.
В свою очередь, обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин обратил внимание на новинки «Калашникова». В беседе с RT он отметил, что лёгкий пулемёт РПЛ-20 является востребованным оружием в общевойсковых частях и специальных подразделениях ВС РФ. Также эксперт считает, что концерн сделал хороший «маркетинговый ход», представив АК-19.
«Ряд образцов, таких как РПЛ-20, вызывают немалый интерес. Об этом пулемёте давно говорили, и вот он был продемонстрирован в полноценном виде. Короб с пулемётной лентой позволяет вместить большой объём боеприпасов. При этом оружие достаточно мобильное, на его планках можно разметить прицел и лазерный целеуказатель. Я думаю, что этот пулемёт найдёт своё применение в обычных войсках и частях спецназначения», — подчеркнул Бутырин.
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