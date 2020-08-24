«Оружие современного боя»: какие новинки представлены на международном форуме «Армия-2020»

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке открылся международный военно-технический форум «Армия-2020». На выставке представлены более 28 тыс. экспонатов, включая перспективные образцы вооружений. Одно из таких изделий — лёгкий ручной пулемёт РПЛ-20, прототип которого показал широкой публике концерн «Калашников». Кроме того, предприятие продемонстрировало автомат АК-19 под зарубежный патрон калибра 5,56 мм. Это оружие может пойти на экспорт в десятки стран мира. Петербургская компания «Кронштадт» презентовала тяжёлый ударный БПЛА «Гром», а новосибирский Институт прикладной физики — 80-мм ракету С-8Л с лазерной головкой самонаведения. Как отмечают эксперты, представленные на «Армии-2020» образцы отвечают потребностям ВС РФ и иностранных заказчиков.

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке начал работу международный военно-технический форум «Армия-2020». В этом году в нём принимают участие около 1,5 тыс. предприятий, представляющих более 28 тыс. экспонатов.

Универсальность и эргономика

Традиционно высокий интерес у посетителей форума вызвали образцы концерна «Калашников». В этом году предприятие презентовало прототип ручного пулемёта РПЛ-20 калибра 5,45×39 мм. Как утверждает разработчик, это оружие принципиально новое в своём классе.

«Это пулемёт с ленточным питанием. Его преимущество перед магазинным заключается в возможности более продолжительного ведения стрельбы и большей плотности огня. В советские годы предпринимались попытки создать такой пулемёт, но они не увенчались успехом. Ёмкость короба для ленты — 100 патронов», — рассказал в разговоре с RT Владимир Онокой, руководитель направления, дирекция по ВТС (военно-техническому сотрудничеству. — RT) концерна «Калашников».

РПЛ-20 оснащён телескопическим прикладом, длина которого регулируется в соответствии с особенностями защитной экипировки и антропометрическими данными бойца. Кроме того, приклад складывается набок для удобства транспортировки и десантирования.

Прототип пулемёта РПЛ-20

© RT / Алексей Заквасин

В комплект РПЛ-20 входят два ствола. При установке на пулемёт длинного орудия увеличивается начальная скорость пули и эффективная дальность стрельбы. В свою очередь, укороченный ствол удобен при выполнении боевых задач в городских условиях и ведении огня на небольших дистанциях.

«Универсальность, эргономика и удобство использования — это те факторы, на которые мы обращаем внимание и воплощаем в наших образцах. Поэтому на РПЛ-20 очень удобный приклад, полимерная рукоять, планка для крепления дополнительного оборудования под конкретную задачу. Это оружие максимально приспособлено под условия современного боя», — отметил Онокой.

По его словам, вес РПЛ-20 ниже, чем у аналогичных зарубежных образцов. Кроме того, оружие не унифицировано с автоматами. В этом заключается основное отличие нового пулемёта от РПК-16, который может использовать для стрельбы магазины семейства АК на 30 и 45 патронов.

«РПЛ-20 и РПК-16 — представители разных концепций ручных пулемётов. В мире идёт дискуссия на тему того, какая из них оптимальнее. Однако мы можем предложить заказчику оба варианта», — пояснил Онокой.

Также он сообщил о возможном запуске массового производства пистолета Лебедева (ПЛ), который в последние годы проходит испытания. По словам Владимира Онокоя, конструкторы «Калашникова» достигли серьёзного прогресса в доработке этого оружия.

На «Армии-2020» представлены образцы ПЛ для нужд вооружённых сил и вариант пистолета с укороченным стволом для оснащения подразделений правоохранительных органов. Оба изделия предназначены для стрельбы патронами калибра 9х19 мм Parabellum. К преимуществам пистолета Лебедева Онокой относит эргономику, компактность, небольшую массу и удобный спуск.

Среди других новинок «Калашникова», представленных на форуме в Кубинке, выделяется автомат АК-19, созданный для ведения огня патронами калибра 5,56×45 мм. Оружие было разработано на основе поступающего в российскую армию АК-12. Для нужд ВС РФ автомат выпускается в калибрах 5,45х39 мм и 7,62х39 мм.

Автомат АК-19 с глушителем на форуме «Армия-2020».

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

«Когда АК-12 начал поступать в ВС России, к нему возник очень большой интерес за рубежом. Наш концерн стал получать заявки на калибр 5,56 мм, который используется примерно в сотне стран мира. В итоге перед нами была поставлена задача оперативно разработать образец для экспорта. Сегодня он представлен на «Армии-2020», — рассказал Онокой.

Как отметил представитель концерна, интерес к АК-19 проявляют даже государства, которые прежде никогда не использовали автоматы Калашникова. Основные достоинства нового автомата, по его словам, — это универсальный регулируемый приклад, компактный целик и изящный внешний вид, способный удовлетворить запросы самых искушённых поклонников огнестрельного оружия.

«Обеспечить высокую точность»

В классе беспилотных аппаратов на «Армии-2020» дебютировал тяжёлый скоростной ударный комплекс «Гром», создание которого в инициативном порядке осуществляется в стенах Группы «Кронштадт» (Санкт-Петербург). Сейчас работы по БПЛА находятся на стадии предпроектного анализа.

По задумке разработчиков, на театре военных действий «Гром» будет взаимодействовать с боевой пилотируемой авиацией. Его применение в едином звене с традиционными летательными аппаратами облегчит задачу вскрытия и поражения комплексов войсковой и объектовой ПВО.

Как ожидают в «Кронштадте», в арсенал беспилотника войдут корректируемые и свободно падающие бомбы массой 100, 250 и 500 кг, а также управляемые боеприпасы, в том числе противорадиолокационные. Для установки оружия на аппарате предусмотрены четыре точки подвески: две под консолями крыла и две под фюзеляжем.

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Наведение боеприпасов будет осуществляться с помощью лазерных, телевизионных и спутниковых систем. Вооружение «Грома» позволит уничтожать наземные цели в тактической и оперативно-тактической глубине, поражать надводные и береговые объекты. Помимо ударных функций, БПЛА может применяться для разведывательных миссий.

По размерности «Гром» будет приближен к самолётам оперативно-тактической авиации. Предполагается, что размах крыла «Грома» составит 10 м, длина — 13,8 м, высота — 3,8 м, взлётная масса — 7 т, полезная нагрузка — 2 т, радиус боевого применения — 700 км. БПЛА будет способен подниматься на высоту до 12 км и развивать скорость до 1 тыс. км/ч.

Беспилотник «Кронштадта» отличают обтекаемая геометрия всех элементов конструкции и широкое использование радиопоглощающих материалов, что характерно для авиатехники, выполненной по технологии «стелс».

Как заявил в разговоре с RT директор Центра перспективных исследований группы «Кронштадт» Владимир Воронов, благодаря высокой скорости и малозаметности «Гром» может эксплуатироваться в первом атакующем эшелоне. По его словам, цель создания подобного аппарата заключается в снижении потерь в пилотируемой авиации.

«Мы проанализировали мировые тренды и ситуацию в нашей стране, и пришли к выводу, что для такого аппарата в наших войсках существует ниша. Задел, который мы создали во время опытно-конструкторских работ по «Ориону», позволяет нам реализовать проект «Грома». Если говорить о силовой установке, то, предположительно, это может быть двигатель от Як-130», — рассказал Воронов.

Ещё одним дебютантом «Армии-2020» стала перспективная корректируемая авиационная ракета с лазерной головкой самонаведения С-8Л калибра 80 мм. Её разработкой занимаются специалисты АО «Институт прикладной физики» (Новосибирск). Проект находится на стадии научно-исследовательских работ.

Пуск одной из ракет семейства С-8

© Wikimedia commons / Vitaly V. Kuzmin

Ракета предназначена для применения вертолётами и самолётами оперативно-тактической авиации из штатных блоков орудий типа Б8В20А и Б8М1. Мощность её боевой части позволяет уничтожать одиночные и групповые цели, в том числе подвижные.

Вертолёты могут применять С-8Л на высоте 50—1 тыс. м, самолёты — 400—1,1 тыс. м. Максимальную дальность пуска ракеты с винтокрылой машины конструкторы оценивают в 4 км, со штурмовика или бомбардировщика — в 6 км.

Заместитель начальника 7-го конструкторского отдела Института прикладной физики Алексей Картунов сообщил RT, что продемонстрированная на форуме ракета является новинкой в семействе боеприпасов С-8, которые находятся на вооружении армии с 1970-х годов.

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«В отличие от других образцов, которые разработал наш институт, полёт С-8Л корректируется с помощью двух аэродинамических рулей. Она создаётся для того, чтобы обеспечить более высокую точность поражения целей и сократить тем самым расход боеприпасов», — пояснил Картунов.

Опрошенные RT эксперты высоко оценили представленные на «Армии-2020» образцы перспективных вооружений. По их мнению, отечественная конструкторская школа развивается в ногу со временем и в целом успешно пытается удовлетворить запросы военных.

«Насколько я понимаю, техническое задание продемонстрированных на форуме изделий было согласовано с потенциальными заказчиками. Для реализации таких проектов требуются серьёзные вложения, поэтому разработчики стараются угодить нуждам военных, предлагая образцы специально для армии», — отметил в разговоре с RT эксперт рабочей группы национальной технологической инициативы «Аэронет» Эдуард Багдасарян.

В свою очередь, обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин обратил внимание на новинки «Калашникова». В беседе с RT он отметил, что лёгкий пулемёт РПЛ-20 является востребованным оружием в общевойсковых частях и специальных подразделениях ВС РФ. Также эксперт считает, что концерн сделал хороший «маркетинговый ход», представив АК-19.