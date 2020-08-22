«Точность поражения и огневая мощь»: на что способна новая российская система залпового огня «Тосочка»

Новейшая огнемётная система ТОС-2 («Тосочка») поступит в российские войска до конца 2020 года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. «Тосочка» — наследница знаменитых систем залпового огня ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепёк». Данные комплексы используют термобарические снаряды и предназначены для поджога и разрушения сооружений и зданий, а также вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника. Как отмечают эксперты, ТОС-2, в отличие от ТОС-1 ,использует не гусеничную платформу, а колёсную, за счёт чего была повышена мобильность комплекса. По мнению аналитиков, «Тосочка», скорее всего, не заменит системы ТОС-1А, а будет применяться параллельно с ними, так как их параметры предполагают использование в разных боевых условиях.

Первые партии новейшей тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 («Тосочка») поступят в российские войска до конца 2020 года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«До конца года в войска планируется поставить новую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2, обладающую повышенной дальностью и мощностью», — сказал министр.

По словам главы оборонного ведомства, «Тосочка» будет применена в ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», которые пройдут в сентябре. На них военные отработают практическую стрельбу с применением ТОС-2.

«Данная система значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях», — заявил Шойгу.

«Тосочка» будет поставляться в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Министр подчеркнул, что развитие этих подразделений остаётся одним из важных направлений деятельности вооружённых сил. Он сообщил, что к концу 2025 года доля современных вооружений в этих войсках должна составить порядка 85%.

По стопам «Буратино»

«Тосочка» представляет собой новое поколение российских огнемётных систем семейства ТОС. Первым комплексом в линейке этих боевых машин стала ТОС-1 «Буратино». Её созданием занималось омское Конструкторское бюро транспортного машиностроения совместно с зеленоградским Научно-исследовательским институтом физических проблем (НИИФП), который разрабатывал бортовую аппаратуру.

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Буратино» представляет собой пусковую установку из 30 направляющих труб со снарядами, размещённую на шасси советского основного боевого танка Т-72. Выбор в пользу гусеничной платформы объяснялся большой массой пакета направляющих труб. Немаловажную роль сыграла и относительно небольшая дальность стрельбы (до 4 км). Такое расстояние подразумевало близость позиций противника, что требовало повышенного уровня защиты машины, а значит, и увеличения веса.

Наведение и установку на цель экипаж «Буратино» может осуществлять с помощью прицела и силовых следящих приводов, не покидая при этом ТОС-1.

Кроме того, в комплекс входит транспортно-заряжающая машина на шасси КрАЗ-255Б. Первые опытные образцы ТОС-1 были изготовлены в Омске в 1978—1979 годах.

В 1980 году «Буратино» завершила государственные испытания и была рекомендована для принятия на вооружение. Боевое крещение система получила во время войны в Афганистане.

В 2001 году была разработана обновлённая версия данного комплекса, которая получила название ТОС-1А «Солнцепёк». По сравнению с оригинальной версией, количество снарядов в ней было сокращено до 24, а транспортно-заряжающая машина была переведена на шасси танка Т-72.

ТОС-1А «Солнцепёк», помимо России, стоит также на вооружении ряда иностранных государств, в том числе Сирии. Правительственные войска САР неоднократно успешно задействовали ТОС-1А в боях с террористическими группировками.

По данным Министерства обороны РФ, «Солнцепёк» может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Данная установка предназначена для «поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника».

Принцип действия термобарических снарядов заключается в распылении горючего вещества и последующем подрыве полученного газового облака.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, системы ТОС отличаются точностью поражения и огневой мощью, а наличие термобарических боеприпасов позволяет газу попадать в труднодоступные места.

«Благодаря системам ТОС сирийским войскам удавалось уничтожать подземные туннели, пещеры, где скрывались боевики, поэтому такая техника очень востребована», — заявил Кнутов в разговоре с RT.

Также по теме «Для защиты интересов и рубежей»: какая военная техника впервые примет участие в параде Победы 24 июня на параде Победы по Красной площади впервые пройдут несколько абсолютно новых видов отечественной военной техники, сообщают в...

Последние годы НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева (Тула), известное, в частности, созданием реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч», вело разработку новой машины серии ТОС.

Новинка, получившая название ТОС-2 «Тосочка», была впервые продемонстрирована широкой публике на параде Победы в Москве в июне 2020 года.

В отличие от предыдущих модификаций, новая «Тосочка» выполнена не на гусеничной платформе, а на колёсной базе автомобиля «Урал» повышенной проходимости.

Кроме того, ТОС-2 не нуждается в отдельной транспортно-заряжающей машине.

«Загрузка снарядов в пусковую установку происходит при помощи крана-манипулятора, расположенного на боевой машине. Это добавляет системе универсальности и автономности действий», — рассказал генеральный директор НПО «Сплав» Александр Смирнов.

Помимо этого, для ТОС-2 были разработаны боеприпасы с повышенной точностью и дальностью стрельбы, сообщается на сайте НПО «Сплав». Однако «Тосочка» может использовать и старые боеприпасы от ТОС-1А. Известно также, что на ТОС-2 была установлена система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

«Расширение модельного ряда»

По словам экспертов, решение использовать на ТОС-2 колёсную платформу вместо гусеничной позволило повысить мобильность комплекса.

«У колёсного шасси меньше проходимость и защищённость, однако при этом выше мобильность, чем у гусеничной платформы. То есть ТОС-2 может быстрее передвигаться по дорогам», — пояснил в интервью RT главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Схожей точки зрения придерживается и Юрий Кнутов.

«При переброске гусеничная техника обладает определённым преимуществом, так как она может легко передвигаться по бездорожью. Но колёсная платформа намного дешевле, чем гусеничная. Кроме того, она позволяет развивать гораздо большую скорость. Это важно, поскольку, когда артиллерийская система даёт залп, нужно быстро сменить позицию, чтобы не накрыло ответным ударом», — пояснил эксперт в интервью RT.

Кнутов добавил, что колёсная техника проще в эксплуатации.

«На «Уралах» будет легче готовить водителей. Эти факторы в совокупности дают определённое преимущество и экономию перед гусеничным вариантом», — считает аналитик.

Также по теме Остроумное оружие: почему в России так много военной техники с забавными названиями Более полувека в нашей стране существует традиция придумывать несерьёзные названия смертоносным образцам вооружения. Баловство...

Специалист отметил, что, по сравнению с предшественниками, у ТОС-2 были увеличены «дальность и точность поражения, а также повышена манёвренность».

При этом эксперты сошлись во мнении, что ТОС-2, скорее всего, не заменит «Солнцепёк», а будет использоваться параллельно с ним. В пользу этой версии говорит тот факт, что гусеничное и колёсное шасси предполагают разные условия применения.

«ТОС-1 может за счёт более мощной защиты использоваться в ситуациях, где риск ответного удара выше. ТОС-2 же более мобильный и подходит для использования против менее защищённых позиций. Кроме того, ТОС-2 легче оперативно перебрасывать авиацией благодаря меньшей массе. Поэтому появление новой ТОС — скорее расширение модельного ряда, а не замена», — подытожил Андрей Фролов.