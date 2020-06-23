«Для защиты интересов и рубежей»: какая военная техника впервые примет участие в параде Победы

24 июня на параде Победы по Красной площади впервые пройдут несколько абсолютно новых видов отечественной военной техники, сообщают в Минобороны. Среди них боевые машины пехоты Т-15 «Армата» с модулем «Кинжал» и «Курганец-25», оснащённый комплексом вооружения «Эпоха». Также публике представят танки Т-90М «Прорыв», реактивную систему залпового огня «Тос-2», инженерные системы дистанционного минирования «Земледелие», самоходные средства противовоздушной обороны С-350 «Витязь», «Панцирь-СМ» и «Деривация-ПВО». Как отмечают эксперты, номенклатура техники, которая будет представлена на параде, свидетельствует об успехах в перевооружении российской армии.

Для участия в параде на Красной площади 24 июня в честь 75-летия разгрома нацистской Германии заявлены 216 единиц военной техники, сообщается на сайте Минобороны РФ. Ряд образцов новейшего и перспективного вооружения продемонстрируют впервые.

Гусеничные дебютанты

В колонне номер пять по Красной площади проедут боевые машины пехоты Т-15 «Армата» и «Курганец-25», оснащённые дистанционными боевыми модулями «Кинжал» и «Эпоха» соответственно. Особенность этих средств поражения заключается в наличии 57-мм орудия. Ранее на оба БМП планировалось устанавливать 30-мм пушки.

«Кинжал» состоит из универсального автоматического орудия высокой баллистики, 7,62-мм пулемёта Калашникова и управляемых противотанковых ракет «Атака». Модуль «Эпоха» включает автоматическую пушку низкой баллистики, спаренный модернизированный пулемёт Калашникова калибра 7,62-мм и противотанковые ракеты «Корнет». Данное вооружение позволяет поражать широкий спектр наземных целей и вести стрельбу по воздушным объектам.

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Т-15 — 50-тонная гусеничная машина, унифицированная с российским танком третьего поколения Т-14. Броня БМП обеспечивает защиту от всех боеприпасов и снарядов гранатомётов калибра 100—150 мм. Также «Армата» оснащена всеракурсным комплексом активной защиты «Афганит», способным перехватывать боеприпасы, летящие со скоростью 1,7 км/c.

«Курганец-25» — ещё один представитель гусеничных боевых машин нового поколения. Масса данной БМП составляет 25 т, максимальная скорость по шоссе — 80 км/ч, на воде — 10 км/ч. Изделие предназначено для перевозки десанта и способно вместить до восьми военнослужащих. На «Курганце-25», как и на Т-15, установлен комплекс «Афганит».

Ещё одним гусеничным дебютантом парада Победы станет танк Т-90М «Прорыв» с усовершенствованной 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-4. Детище концерна «Уралвагонзавод» совмещает в себе манёвренность и высокий уровень защищённости.

Конструкторы оснастили танк динамическим комплексом третьего поколения «Реликт», который заметно упрощает процесс замены повреждённых в бою участков брони. Лобовая проекция «Прорыва» способна выдержать прямое попадание практически любого боеприпаса.

Модернизированный танк Т-90 на полигоне

© Vitaly V. Kuzmin

Также инженеры учли последние новации в применении тяжёлой военной техники в современных боевых условиях. Т-90М интегрирован в единую систему управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ), разработанную в стенах концерна «Созвездие» (Воронеж). Она значительно повышает эффективность взаимодействия участников на театре военных действий.

Проект «Прорыв» осуществлялся на основе боевого опыта, полученного в сирийской операции. Эксперты считают, что по совокупности боевых свойств Т-90М превосходит западные аналоги, включая французский Leclerc, немецкий Leopard и американский Abrams.

«Тосочка», «Витязь», «Деривация»

Среди образцов колёсной техники на параде Победы дебютирует огнемётная система ТОС-2 «Тосочка», разработанная в интересах войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Она создана на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъёмности и проходимости.

«Она («Тосочка». — RT) обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнём ТОС-2 полностью автоматизированы. В разработке данной системы применены перспективные технологии, в полной мере отвечающие современным требованиям», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Ещё одной новинкой отечественного оборонного комплекса на смотре войск 24 июня станет инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Она выполнена на базе автомобиля КамАЗ и способна производить залп в автоматическом режиме по расчётным точкам прицеливания.

Как говорят военные, в основе ИСДМ заложен дистанционный способ установки минных заграждений, являющийся наиболее безопасным и манёвренным. Кроме того, данный метод «обладает высокой степенью автоматизации и автономности боевой работы».

«В данной системе (ИСДМ) применены современные высокоэффективные мины нового поколения, полностью отвечающие требованиям международных соглашений по их самоликвидации», — уточняется на сайте Минобороны РФ.

Достаточно широко на параде Победы будут представлены зенитные ракетные комплексы (ЗРК). Один из них — С-350 «Витязь», разработку которого предприятия концерна «Алмаз-Антей» завершили в прошлом году. Данное средство ПВО предназначено для защиты наземных объектов от разнообразных средств воздушно-космического нападения — крылатых и баллистических ракет, а также авиационной техники, включая беспилотники.

Машины ЗРК С-350 «Витязь» в центре Москвы на ночной репетиции Парада Победы

РИА Новости

© Илья Питалев

«Витязь» относится к классу ЗРК средней дальности. Однако в его боекомплект входят ракеты, позволяющие поражать цели на небольших дистанциях — вплоть до 1,5 км. Максимальная дальность поражения составляет 60 км, высота — 30 км. С-350 может одновременно обстреливать 16 аэродинамических и 12 баллистических целей.

Поставки «Витязя» в армию стартовали в конце 2019 года. В войсках он заменяет ранние модификации комплекса С-300 «Фаворит». Оборудование С-350 позволяет интегрировать его в единую сеть ПВО с системами С-400 «Триумф», С-300ВМ4 и С-500 «Прометей».

Впервые по брусчатке Красной площади прокатится зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) 2С38 «Деривация-ПВО». Эта боевая машина, выполненная на базе БМП-3, способна уничтожать авиационные боеприпасы, крылатые ракеты, снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО), БПЛА, низколетящие самолёты вертолёты, а также вести огонь по легкобронированной технике и надводным объектам.

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«Боевая машина оснащена необитаемым боевым модулем с комбинированным пассивным разведывательно-прицельным комплексом. Она обеспечивает обнаружение и обстрел воздушных и наземных целей при стрельбе с места, в движении и на плаву», — сообщается в материалах Минобороны РФ.

Высокую огневую мощь «Деривации-ПВО» обеспечивает дистанционно управляемый боевой модуль АУ-220М. Он включает 57-мм автоматическую пушку высокой баллистики скорострельностью до 80 выстрелов в минуту и 7,62-мм пулемёт 6П7К (модификация пулемёта Калашникова). Максимальная горизонтальная дальность поражения целей из орудия АУ-220М — 14,5 км, вертикальная — 7,5 км.

Также 24 июня публике будет представлена модернизированная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ». Предыдущая модификация этого средства ПВО прошла успешное боевое крещение в Сирии при обороне авиабазы Хмеймим и заслужила высокие оценки российских и зарубежных военных специалистов за выдающиеся характеристики.

Особенность модернизированного «Панциря» заключается в увеличенном радиусе поражения и пополнении арсенала малогабаритными ракетами, специально предназначенными для уничтожения небольших беспилотников на дальности до 7 км.

В январском интервью ТАСС Валерий Слугин — главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (КБП, Тула) отметил, что новые боеприпасы является наиболее целесообразными с финансовой точки зрения средствами поражения малоразмерных БПЛА. Кроме того, «Панцирь-СМ» получил новейшую гиперзвуковую ракету, которая повысит скорострельность комплекса.

Успехи в перевооружении

В разговоре с RT редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин заявил, что достаточно широкое разнообразие техники, которое будет продемонстрировано 24 июня на Красной площади, свидетельствует о серьёзных успехах в перевооружении российской армии в последние годы.

«Парад на Красной площади в честь Дня Победы — это своеобразный отчёт о проделанной работе по перевооружению армии. Это демонстрация преемственности поколений и результатов модернизации Вооружённых сил, достигнутых на сегодняшний день. Россия показывает, что может дать отпор любому агрессору», — пояснил Литовкин.

Аналитик отметил важность перевода российской бронетехники на более крупный калибр и процесс расширения номенклатуры боеприпасов. С точки зрения Литовкина, подобный подход свидетельствует о том, что военная промышленность и Минобороны РФ выбрали наиболее оптимальный вектор совершенствования боевых машин.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» на гусеничном шасси

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Аналогичной точки зрения придерживается руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В беседе с RT он подчеркнул, что Парад Победы на Красной площади представляет собой, в том числе, «выставку достижений» в модернизации Вооружённых сил РФ.

«Здесь нет никакого агрессивного посыла. Во-первых, российские налогоплательщики получают возможность лицезреть результаты бюджетных вливаний в оборону страны. Во-вторых, Россия даёт понять своим потенциальным соперникам и недругам, что обладает всеми необходимыми видами вооружений для того, что защищать свои интересы и рубежи», — заключил Михайлов.