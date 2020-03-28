«Для работы в очагах эпидемий»: какой антивирусной техникой оснащены российские войска РХБЗ
- Военнослужащие РХБЗ
- РИА Новости
- © Вадим Жернов
Российские подразделения Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), входящие в состав Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), впервые применили новые унифицированные тепловые машины УТМ-80М для «полной специальной обработки техники», сообщает Минобороны РФ.
«Уникальные машины позволяют проводить полную специальную обработку до пяти единиц крупногабаритной военной техники в час. В ходе мероприятий подразделения РХБ защиты РВСН в Свердловской области провели специальную обработку более 80 единиц техники, в том числе пусковых установок ПГРК (подвижного грунтового ракетного комплекса. — RT) «Ярс», — говорится в общении военного ведомства.
Как отмечают в Минобороны, помимо военной техники, специалисты РХБЗ провели в Свердловской области дезинфекцию отдельных участков местности и дорог, ёмкостей временного хранения и транспортировки воды, а также «дегазирующих растворов и комплектов специальной обработки».
Ликвидация угрозы заражения
УТМ-80М предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружений и военной техники. Машина способна выполнять специальную обработку с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта на высоте до 10 м. Комплекс УТМ-80М был создан ООО «Научно-производственное предприятие «Инженерно-промышленная компания» («Инпроком»).
По информации предприятия, помимо дезинфекции, машина может выполнять антиобледенительную обработку летательных аппаратов (деайсинг), забор воды из водоёмов, подогрев жидкостей в ёмкостях при отрицательных температурах окружающей среды, создавать необходимую концентрацию детергента (моющего химического вещества), обеспечивать радиосвязь и обмен телекодовой информацией.
УТМ-80М выполнена на шасси КамАЗ-63501. Экипаж комплекса составляет три человека, масса — 26,24 т, объём трёх баков — 6 тыс. л, максимальная высота обрабатываемого объекта — 17 м.
В состав УТМ-80М входят краноманипуляторная установка, паро-жидкостные модули «Посейдон», компрессоры, блок управления и распределения питания, насос, прибор специальной обработки, дизель-генераторная установка, катушка высокого давления со стволом, мотопомпа «Вепрь», платформа оператора, гидромонитор, средства связи и баки для воды.
«Особенность машины при практическом применении заключается в использовании на её базе краноманипуляторной установки Им-180-354. Она позволяет использовать машину для специальной обработки ракетной техники, военной техники сухопутных войск, таких как ОТРК (оперативно-тактический комплекс. — RT) «Точка-У», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 в труднодоступных местах на марше…», — говорится в материалах Минобороны РФ.
Как полагают военные, УТМ-80М позволяет на 60% увеличить объём обрабатываемой техники по сравнению с аналогичными машинами. При этом антиобледенительная функция нового комплекса востребована для обработки военных и гражданских самолётов типа Ан-124 «Руслан», дальних стратегических бомбардировщиков и крупных объектов наземного базирования.
Помимо УТМ-80М, части для дезинфекции части РХБЗ используют специальные машины-станции АРС-14КМ. Она также предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения воды, транспортировки и подогрева различных химических растворов.
АРС-14КМ и её различные модификации могут быть выполнены на базе нескольких типов шасси: КамАЗ-43114, ЗИЛ-131, Урал-375Е. Экипаж АРС-14КМ составляет два-три человека, масса — до 15,45 т, вес оборудования — 2,62 т, время развёртывания — 6—8 мин. В состав станции входят цистерна, механический вихревой насос, ручной поршневой насос, жидкостные трубопроводы с арматурой, барабаны, раздаточные коллекторы, брандспойты и др.
По официальным данным, РХБЗ России включают 15 лабораторий, 2065 машин специальной обработки, 20 тыс. военнослужащих. К 2027 году обеспеченность данных войск современными образцами специальной техники должна достигнуть 93%.
В настоящее время в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина в Вооружённых силах РФ, в том числе в частях РХБЗ, проходит проверка готовности «к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций».
«Итальянский опыт»
Как полагают эксперты, войска РХБЗ России оснащены на достаточно высоком техническом уровне. Традиционно большое внимание уделяется вопросам вирусологии и эпидемиологии. Наиболее показательна, с точки зрения аналитиков миссия военнослужащих РФ в Италии, где распространение коронавируса достигло внушительных масштабов.
- Российские военные специалисты в костюмах бактериологической защиты осматривают лечебное учреждение в Бергамо
- © Министерство обороны РФ
Транспортными самолётами Ил-76 в республику были переброшены более 20 машин для проведения дезинфекции, специальное оборудование, специалисты в области вирусологии и врачебно-сестринские бригады. В ночь на 26 марта колонна с военнослужащими РФ завершила марш в город Бергамо, выдвинувшись 25 марта с аэродрома «Пратика-ди-Маре» (в 30 км юго-западнее Рима), преодолев около 600 км.
«В составе российской колонны мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжёлым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции», — сообщает Минобороны РФ.
По словам начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, «военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населённом пункте, другой местности в интересах целого государства». Он подчеркнул, что миссия в Италии «никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи».
В комментарии RT полковник в отставке Михаил Тимошенко пояснил, что Россия «фактически развернула» в Италии так называемый МОСН — медицинский отряд специального назначения.
«Подобные формирования предназначены специально для работы в очагах эпидемий. Они укомплектованы высококвалифицированными врачами эпидемиологами, вирусологами, необходимой техникой для дезинфекции — всем тем, что помогает обрабатывать различные объекты, в том числе местность», — отметил Тимошенко.
По словам эксперта Бюро военно-политического анализа Николая Костикина, в Италию была переброшена «техника РХБЗ последнего поколения». В беседе с RT он заявил, что опыт антивирусных мероприятий на Апеннинском «сапоге» позволит в случае необходимости противодействовать COVID-19 на территории России».
«Будем смотреть на развитие эпидемиологической ситуации, но нельзя исключать варианта, что в России придётся привлекать военных в помощь нашим медикам. Здесь как раз пригодится итальянский опыт. Минобороны уже приняло решение о развёртывании медцентров», — отметил Костикин.
Как сообщило военное ведомство, до 30 апреля в России будут построены первые восемь многофункциональных медицинских центров, ещё восемь учреждений откроются до 15 мая. Общая количество койкомест составит 1,6 тыс. единиц.
В разговоре с RT военный эксперт Дмитрий Литовкин подчеркнул, что вспышка коронавируса продемонстрировала высокую востребованность войск РХБЗ. По его словам, масштабная помощь Италии, которую оказывают российские военнослужащие, свидетельствует о мобильности, высоком техническом и интеллектуальном потенциале всей армии РФ в целом.
«На сегодняшний день проблема коронавируса — главная на повестке дня, и пока российская армия — единственный институт, демонстрирующий способность решать эту проблему, причём на дальних рубежах», — подытожил Литовкин.