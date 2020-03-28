«Для работы в очагах эпидемий»: какой антивирусной техникой оснащены российские войска РХБЗ

В Свердловской области специалисты Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) впервые применили новые унифицированные тепловые машины УТМ-80М для «полной специальной обработки военной техники». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Эти комплексы способны дезинфицировать объекты высотой до 17 м. Эксперты отмечают, что техническое оснащение частей РХБЗ России находится на «достойном» уровне. Это, по мнению аналитиков, подтверждает миссия по противодействию COVID-19 в Италии: опыт ликвидации эпидемии на Апеннинском полуострове позволит успешно бороться с распространением коронавируса и в России.

Российские подразделения Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), входящие в состав Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), впервые применили новые унифицированные тепловые машины УТМ-80М для «полной специальной обработки техники», сообщает Минобороны РФ.

«Уникальные машины позволяют проводить полную специальную обработку до пяти единиц крупногабаритной военной техники в час. В ходе мероприятий подразделения РХБ защиты РВСН в Свердловской области провели специальную обработку более 80 единиц техники, в том числе пусковых установок ПГРК (подвижного грунтового ракетного комплекса. — RT) «Ярс», — говорится в общении военного ведомства.

Как отмечают в Минобороны, помимо военной техники, специалисты РХБЗ провели в Свердловской области дезинфекцию отдельных участков местности и дорог, ёмкостей временного хранения и транспортировки воды, а также «дегазирующих растворов и комплектов специальной обработки».

Ликвидация угрозы заражения

УТМ-80М предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружений и военной техники. Машина способна выполнять специальную обработку с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта на высоте до 10 м. Комплекс УТМ-80М был создан ООО «Научно-производственное предприятие «Инженерно-промышленная компания» («Инпроком»).

По информации предприятия, помимо дезинфекции, машина может выполнять антиобледенительную обработку летательных аппаратов (деайсинг), забор воды из водоёмов, подогрев жидкостей в ёмкостях при отрицательных температурах окружающей среды, создавать необходимую концентрацию детергента (моющего химического вещества), обеспечивать радиосвязь и обмен телекодовой информацией.

УТМ-80М выполнена на шасси КамАЗ-63501. Экипаж комплекса составляет три человека, масса — 26,24 т, объём трёх баков — 6 тыс. л, максимальная высота обрабатываемого объекта — 17 м.

В состав УТМ-80М входят краноманипуляторная установка, паро-жидкостные модули «Посейдон», компрессоры, блок управления и распределения питания, насос, прибор специальной обработки, дизель-генераторная установка, катушка высокого давления со стволом, мотопомпа «Вепрь», платформа оператора, гидромонитор, средства связи и баки для воды.

«Особенность машины при практическом применении заключается в использовании на её базе краноманипуляторной установки Им-180-354. Она позволяет использовать машину для специальной обработки ракетной техники, военной техники сухопутных войск, таких как ОТРК (оперативно-тактический комплекс. — RT) «Точка-У», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 в труднодоступных местах на марше…», — говорится в материалах Минобороны РФ.

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Как полагают военные, УТМ-80М позволяет на 60% увеличить объём обрабатываемой техники по сравнению с аналогичными машинами. При этом антиобледенительная функция нового комплекса востребована для обработки военных и гражданских самолётов типа Ан-124 «Руслан», дальних стратегических бомбардировщиков и крупных объектов наземного базирования.

Помимо УТМ-80М, части для дезинфекции части РХБЗ используют специальные машины-станции АРС-14КМ. Она также предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения воды, транспортировки и подогрева различных химических растворов.

АРС-14КМ и её различные модификации могут быть выполнены на базе нескольких типов шасси: КамАЗ-43114, ЗИЛ-131, Урал-375Е. Экипаж АРС-14КМ составляет два-три человека, масса — до 15,45 т, вес оборудования — 2,62 т, время развёртывания — 6—8 мин. В состав станции входят цистерна, механический вихревой насос, ручной поршневой насос, жидкостные трубопроводы с арматурой, барабаны, раздаточные коллекторы, брандспойты и др.

По официальным данным, РХБЗ России включают 15 лабораторий, 2065 машин специальной обработки, 20 тыс. военнослужащих. К 2027 году обеспеченность данных войск современными образцами специальной техники должна достигнуть 93%.

В настоящее время в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина в Вооружённых силах РФ, в том числе в частях РХБЗ, проходит проверка готовности «к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций».

«Итальянский опыт»

Как полагают эксперты, войска РХБЗ России оснащены на достаточно высоком техническом уровне. Традиционно большое внимание уделяется вопросам вирусологии и эпидемиологии. Наиболее показательна, с точки зрения аналитиков миссия военнослужащих РФ в Италии, где распространение коронавируса достигло внушительных масштабов.

Российские военные специалисты в костюмах бактериологической защиты осматривают лечебное учреждение в Бергамо

© Министерство обороны РФ

Транспортными самолётами Ил-76 в республику были переброшены более 20 машин для проведения дезинфекции, специальное оборудование, специалисты в области вирусологии и врачебно-сестринские бригады. В ночь на 26 марта колонна с военнослужащими РФ завершила марш в город Бергамо, выдвинувшись 25 марта с аэродрома «Пратика-ди-Маре» (в 30 км юго-западнее Рима), преодолев около 600 км.

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«В составе российской колонны мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжёлым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции», — сообщает Минобороны РФ.

По словам начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, «военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населённом пункте, другой местности в интересах целого государства». Он подчеркнул, что миссия в Италии «никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи».

В комментарии RT полковник в отставке Михаил Тимошенко пояснил, что Россия «фактически развернула» в Италии так называемый МОСН — медицинский отряд специального назначения.

«Подобные формирования предназначены специально для работы в очагах эпидемий. Они укомплектованы высококвалифицированными врачами эпидемиологами, вирусологами, необходимой техникой для дезинфекции — всем тем, что помогает обрабатывать различные объекты, в том числе местность», — отметил Тимошенко.

По словам эксперта Бюро военно-политического анализа Николая Костикина, в Италию была переброшена «техника РХБЗ последнего поколения». В беседе с RT он заявил, что опыт антивирусных мероприятий на Апеннинском «сапоге» позволит в случае необходимости противодействовать COVID-19 на территории России».

«Будем смотреть на развитие эпидемиологической ситуации, но нельзя исключать варианта, что в России придётся привлекать военных в помощь нашим медикам. Здесь как раз пригодится итальянский опыт. Минобороны уже приняло решение о развёртывании медцентров», — отметил Костикин.

Как сообщило военное ведомство, до 30 апреля в России будут построены первые восемь многофункциональных медицинских центров, ещё восемь учреждений откроются до 15 мая. Общая количество койкомест составит 1,6 тыс. единиц.

В разговоре с RT военный эксперт Дмитрий Литовкин подчеркнул, что вспышка коронавируса продемонстрировала высокую востребованность войск РХБЗ. По его словам, масштабная помощь Италии, которую оказывают российские военнослужащие, свидетельствует о мобильности, высоком техническом и интеллектуальном потенциале всей армии РФ в целом.