В Италию вылетел 13-й Ил-76 для помощи в борьбе с коронавирусом
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- РИА Новости
«Для оказания Итальянской Республике помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Италию вылетел 13-й самолёт Ил-76», — говорится в сообщении.
На его борту находятся российские военнослужащие и специальная техника.
Вечером 21 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19.
Как отмечали в Кремле, российская сторона оказывает Италии помощь безо всяких условий.
Начальник Генштаба ВС Италии Энцо Вичерелли выразил «благодарность от всего итальянского народа» за российскую помощь.