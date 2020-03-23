В Италию вылетел 13-й Ил-76 для помощи в борьбе с коронавирусом

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Для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италию вылетел 13-й самолёт Ил-76 ВКС России. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.
В Италию вылетел 13-й Ил-76 для помощи в борьбе с коронавирусом
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

«Для оказания Итальянской Республике помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Италию вылетел 13-й самолёт Ил-76», — говорится в сообщении.  

На его борту находятся российские военнослужащие и специальная техника.

Вечером 21 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19.

Как отмечали в Кремле, российская сторона оказывает Италии помощь безо всяких условий.

Начальник Генштаба ВС Италии Энцо Вичерелли выразил «благодарность от всего итальянского народа» за российскую помощь. 

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