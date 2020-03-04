Четыре тяжёлых огнемёта «Тосочка» примут участие в параде Победы

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Четыре тяжёлых огнемёта ТОС-2 «Тосочка» в этом году впервые примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом рассказали в Минобороны России.
Четыре тяжёлых огнемёта «Тосочка» примут участие в параде Победы
  • РИА Новости

«Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках», — приводит ТАСС сообщение.

В оборонном ведомстве сообщили, что «в составе механизированной колонны пройдут девять боевых машин ТОС-1А «Солнцепёк» и четыре боевые машины ТОС-2 «Тосочка».

В декабре сообщалось, что первую партию новейших тяжёлых огнемётных систем ТОС-2 планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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