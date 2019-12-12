«Техмаш» планирует поставить первую партию систем ТОС-2 ко Дню Победы
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генерального директора концерна «Техмаш» (входит в Ростех) Владимира Лепина.
«Первую партию новых огнемётных систем планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию в 2020 году к указанному сроку», — заявил Лепин.
Он сообщил, что «решение о серийном производстве будет приниматься после завершения госиспытаний и по результатам опытно-войсковой эксплуатации».
Лепин рассказал, что госиспытания ТОС-2 «проходят в соответствии с утверждённым планом».
В ноябре начальник Войск химической, биологической и радиационной защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что тяжёлая огнемётная система ТОС-2 должна поступить в войсковые части в мае 2020 года.