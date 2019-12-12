«Техмаш» планирует поставить первую партию систем ТОС-2 ко Дню Победы

Первую партию новейших тяжёлых огнемётных систем ТОС-2 планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генерального директора концерна «Техмаш» (входит в Ростех) Владимира Лепина.

«Первую партию новых огнемётных систем планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию в 2020 году к указанному сроку», — заявил Лепин.

Он сообщил, что «решение о серийном производстве будет приниматься после завершения госиспытаний и по результатам опытно-войсковой эксплуатации».

Лепин рассказал, что госиспытания ТОС-2 «проходят в соответствии с утверждённым планом».

В ноябре начальник Войск химической, биологической и радиационной защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что тяжёлая огнемётная система ТОС-2 должна поступить в войсковые части в мае 2020 года.