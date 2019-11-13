Минобороны России назвало дату поступления в ВС огнемётной системы ТОС-2
«К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 и осуществлена поставка её в войска. Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».
Кроме того, он сообщил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируют проведение совместных учений в 2020 году.