Минобороны России назвало дату поступления в ВС огнемётной системы ТОС-2

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Начальник войск химической, биологической и радиационной защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что тяжёлая огнемётная система ТОС-2 должна поступить в войсковые части в мае 2020 года.

«К празднованию 75-­летия Победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжёлой огнемётной системы ТОС­-2 и осуществлена поставка её в войска. Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».

Кроме того, он сообщил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируют проведение совместных учений в 2020 году. 

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