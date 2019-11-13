Страны ОДКБ планируют провести совместные учения в 2020 году
«В следующем году мы планируем, что в наших учениях на объектах либо химической, либо атомной промышленности примут участие организации и подразделения стран ОДКБ, которым мы направили приглашения», — сказал он.
Кириллов также сообщил, что межведомственные учения с участием МЧС, Росгвардии и Минздрава регулярно проходят на потенциально опасных объектах, таких как атомные электростанции.
В октябре в Таджикистане состоялись учения стран «Нерушимое братство — 2019».