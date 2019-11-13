Страны ОДКБ планируют провести совместные учения в 2020 году

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируют проведение совместных учений в 2020 году. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник войск химической, биологической и радиационной защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В следующем году мы планируем, что в наших учениях на объектах либо химической, либо атомной промышленности примут участие организации и подразделения стран ОДКБ, которым мы направили приглашения», — сказал он.

Кириллов также сообщил, что межведомственные учения с участием МЧС, Росгвардии и Минздрава регулярно проходят на потенциально опасных объектах, таких как атомные электростанции.

В октябре в Таджикистане состоялись учения стран «Нерушимое братство — 2019».