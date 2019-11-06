Путин рассказал о задаче новейшего вооружения России

Президент России Владимир Путин заявил, что задача российских систем вооружения заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность государства с учётом растущих угроз. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия планирует наращивать оборонный потенциал и ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого вооружения, которого в настоящее время нет у других стран.

При этом глава государства подчеркнул, что для российской стороны это «не повод для того, чтобы кому-то угрожать».

«Напротив, мы готовы сделать всё от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учётом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учётом растущих для нас угроз», — отметил Путин.

В октябре Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia рассказал, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.

Кроме того российский лидер заявил о намерении России разработать комплексы, которые будут способны преодолеть любую систему противоракетной обороны.

В сентябре Путин отметил роль атомной отрасли России в создании нового вооружения.

Полная версия интервью — в материале RT.