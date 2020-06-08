Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской армии

В Вооружённые силы поступают новейшие автоматы АК-12, сообщает Минобороны РФ. В частности, модификации данного оружия в калибре 7,62 мм поставляются в разведывательные подразделения Сухопутных войск. Как считают в военном ведомстве, конструктивные особенности АК-12, который приходит на смену АК-74М и является частью боевой экипировки «Ратник», позволяют достигать высокой боевой эффективности, универсальности применения, точности и кучности стрельбы автомата. В свою очередь, эксперты отмечают его неприхотливость, эргономику и возможность установки различного навесного оборудования, без которого не обходятся современные боевые действия.

Разведывательные подразделения Сухопутных войск РФ продолжают перевооружаться на автоматы АК-12 калибра 7,62 мм (АК-15), сообщается на сайте Минобороны РФ. Особенность этой модификации — возможность стрельбы в трёх режимах: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела.

«В автомат внесён ряд конструктивных особенностей, что позволило достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы», — отметили в военном ведомстве.

АК-12 — индивидуальное оружие личного состава подразделений Сухопутных войск, морской пехоты и ВДВ, принятое на вооружение в конце 2018 года. Базовая версия автомата выпускается в калибре 5,45 мм, модификация под калибр 7,62 мм получила название АК-15.

АК-12 поставляется в общевойсковые формирования, АК-15 — в специальные подразделения армии и других силовых структур. Оба автомата имеют одинаковую массу (3,5 кг), длину ствола (415 мм), ёмкость магазина (30 патронов) и скорострельность (600—650 выстрелов в минуту), но отличаются по общей длине.

Как пояснил в беседе с RT специалист отдела маркетинга концерна «Калашников» Максим Попенкер, конструктивно и внешне АК-12 и АК-15 практически идентичны, единственное различие между ними — используемые патроны.

«Российскому спецназу автоматы калибра 7,62 мм необходимы для использования специальных патронов с уменьшенной скоростью пули — её эффективно применять с глушителем. В других ситуациях военнослужащие используют обычные патроны со сверхзвуковой скоростью пули», — пояснил Попенкер.

В планах концерна «Калашников» — создание модификации АК-12 под натовский калибр (5,56 х 45 мм). В общей сложности до 2021 года концерн «Калашников» должен поставить Минобороны РФ порядка 112 тыс. этих автоматов.

Тернистый путь к успеху

Разработка АК-12 началась в 2011 году по инициативе генконструктора «Ижмаша» (с 2013 года — концерн «Калашников») Владимира Злобина. В том же году Минобороны РФ объявило конкурс на создание индивидуального оружия для экипировки «Ратник».

Изначально АК-12 не планировалось выставлять на конкурс. На испытания руководство «Ижмаша» отправило автоматы АК-107 и АК-103-3 в калибрах 5,45 мм и 7,62 мм соответственно. Однако в 2013 году АК-107 был всё-таки заменён на АК-12. Конкуренцию «Калашниковым» составила продукция завода им. Дегтярёва (Ковров) — автоматы семейства АЕК-971.

Автомат АК-12

© Концерн «Калашников»

В ходе испытаний инженеры «Ижмаша» постоянно совершенствовали конструкцию изделия — изменяли приклад, прицелы, крепление крышки ствольной коробки, устройство дульного тормоза.

Однако в январе 2015 года по итогам первого раунда государственных испытаний Минобороны отдало предпочтение ковровским автоматам. Военные объявили, что АК-12 и АК-103-3 не соответствовали необходимым требованиям. Впрочем, за «Калашниковым» оставили право доработать изделия на собственные средства.

Одна из главных проблем АК-12 заключалась в недостаточной унификации с другими образцами, включая АК-103-3. Этот показатель составлял всего лишь 10%. Изделие не было приспособлено к существовавшим на заводе технологическим процессам, что значительно повышало стоимость серийного производства. Как подсчитали в концерне, стоимость АК-12 могла в 5—6 раз превысить цену за АК-74М, который с 1990-х годов является основным автоматом российской армии.

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Кроме того, на испытаниях АК-12 продемонстрировал низкую надёжность и недостаточную прочность отдельных узлов. По комплексным показателям боевой эффективности новинка не превосходила АК-74М. Однако ситуация радикально изменилась с приходом на предприятие Алексея Криворучко (с 2018 года — замминистра обороны РФ), занявшего пост гендиректора, и Сергея Уржумцева, получившего должность главного конструктора.

Новое руководство «Калашникова» приняло решение создать под маркой АК-12 (на заводе изделие получило название АК-400) принципиальное иное оружие с опорой на технологический базис концерна. В основу легла идея глубокой модернизации АК-74М, заслужившего репутацию надёжного и неприхотливого автомата. Также конструкторы использовали наработки по АК-103-3.

Работы по проекту были завершены уже ко второй половине 2015 года. На второй этап государственных испытаний «Калашников» отправил АК-12 и унифицированный с ним АК-15. В 2016 году военные отметили, что новые автоматы полностью соответствуют предъявляемым тактико-техническим характеристикам.

В декабре 2017 года коллегия Минобороны РФ выпустила рекомендацию принять на вооружение продукцию обеих конкурирующих предприятий. При этом АК-12 и АК-15 были признаны более предпочтительными для перевооружения Сухопутных войск, ВДВ и ВМФ, а семейство АЕК-971 — для частей специального назначения.

«Если говорить о ковровских автоматах, то у них более эффективная стрельба короткими очередями и по движущимся целям, но конструктивно они сложнее и дороже в производстве из-за принципа сбалансированной автоматики (снижает отдачу, но усложняет конструкцию и уменьшает надёжность. — RT). За ними сложнее ухаживать и чистить их. Также есть некоторые проблемы с созданием укороченных образцов», — пояснил Попенкер.

Удобство и эффективность

Технические преимущества АК-12 заключаются в улучшенной эргономике (удобство при обращении с автоматом), повышенной точности и кучности стрельбы, возможности установки на оружие разнообразных прицельных комплексов.

Детище «Калашникова» оснащено прикладом, который стрелок может регулировать под свои антропометрические данные, и другими усовершенствованными элементами — стволом, газоотводным узлом, газовой трубкой, крышкой ствольной коробки.

Выставочный образец АК-12

РИА Новости

© Алексей Паньшин

Уровень унификации АК-12 с предшественником составил около 54%. От АК-74М автомат унаследовал высочайший уровень надёжности, безотказность и относительно невысокую стоимость производства. В интервью RT в ноябре 2019 года Сергей Уржумцев заявил, что семейство АК-12 сохранило «фирменные черты оружия Калашникова» и приобрело повышенные боевые характеристики.

«В автоматах (АК-12 и АК-15. — RT) реализован принцип вывешенного ствола, позволивший улучшить кучность. В перспективе эти образцы могут заменить на вооружении отечественных силовых ведомств все предыдущие поколения автоматов Калашникова — от АКМ и АКМС до АК-74М и автоматов сотой серии», — сказал Уржумцев.

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Максим Попенкер, в свою очередь, отметил, что АК-12 превосходит АК-74М по эффективности боевого применения, которая в наши дни определяется прежде всего возможностью комфортного использования коллиматорных, оптических, инфракрасных прицельных комплексов, фонарей и другого навесного оборудования.

«На АК-74М для этого требуется боковой кронштейн, который не очень удобен, добавляет габариты, массу. У АК-12 таких проблем нет. С этим автоматом можно спокойно работать в любое время суток и эффективно стрелять в ночных условиях и днём на большую дальность», — говорит Попенкер.

Ещё одним важным достоинством АК-12 является улучшенная кучность стрельбы из разных положений. По словам эксперта, автомат стабильно стреляет в разных режимах, неприхотлив и обладает большим эксплуатационным ресурсом. На заводских испытаниях в октябре 2019 года АК-12 выдержал 680 безостановочных выстрелов. Это более чем в три раза превышает норматив Минобороны РФ и почти на 100 выстрелов больше аналогичного показателя прочности АК-74М.

В беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин заявил, что в АК-12 воплощены лучшие качества легендарных автоматов Калашникова, приспособленных под ведение огня даже в самых суровых природно-климатических условиях. Как подчеркнул эксперт, новое оружие концерна может эффективно стрелять даже после попадания грязи, воды и после получения механических повреждений.