Станковая оптика: в России создан первый коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулемётов

В России создан первый коллиматорный прицел для крупнокалиберных станковых пулемётов. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». Новый прицел разработан специально для тяжёлого автоматического станкового оружия, которое устанавливается на бронетехнике и вертолётах, в частности для пулемёта «Корд». Эксперты считают, что применение подобных приборов существенно повысит точность российских крупнокалиберных систем.

Российские конструкторы создали первый коллиматорный прицел для крупнокалиберных станковых пулемётов. Об этом сообщили в корпорации «Ростех».

В пресс-релизе холдинга отмечается, что новый прицел был специально разработан ЦНИИ «Циклон» для крупнокалиберного автоматического оружия, устанавливаемого на бронетехнике, вертолётах и патрульных катерах, в частности пулемёта «Корд» калибра 12,7 мм.

«Обычно коллиматорные прицелы необходимы исключительно для работы на коротких дистанциях. С помощью нашей разработки стрелок может контролировать и поражать цели на расстоянии свыше 1 тыс. метров, а поле зрения данного коллиматора настолько велико, что цель практически невозможно упустить из виду. Испытания показали эффективность нашего прицела — точность стрельбы увеличивается в несколько раз», — рассказали в «Росэлектронике», входящей в состав «Ростеха».

Коллиматорный прицел формирует в поле зрения стрелка светящуюся метку (в западной номенклатуре такие прицелы называются Red Dot — «красная точка»), которая позволяет эффективно сопровождать цель в сумерках, при солнечной засветке, под любым углом и на любом расстоянии от окуляра.

Благодаря широкому полю зрения (20°) прицел подходит для использования в движении и стрельбы по перемещающимся мишеням. Механизм корректировки прицеливания новой российской разработки позволяет вести точный огонь на дистанциях 400, 800 и 1200 м, отмечается в сообщении Ростеха.

Подобный прибор на порядок увеличит точность огня, а значит, и тактико-технические характеристики оружия, на котором он будет применяться, отметил в разговоре с RT военный обозреватель Виктор Баранец.

«Коллиматорный прицел прежде всего отличается повышенной точностью на коротких и средних дистанциях. Эта технология существует давно, но, как каждое хорошее изобретение, подвергалась постоянной модернизации, совершенствовалась, становилась лучше. Несомненно, сегодня это довольно серьёзная прибавка к огневой мощи российской армии», — пояснил эксперт.

Исторические технологии

Конструкция и принцип работы коллиматорного прицела позволяют стрелку вести огонь из индивидуального оружия с двумя открытыми глазами, так как он не создаёт эффекта увеличения, в отличие от оптических прицелов. Это позволяет максимально быстро наводить оружие на цель на малых и средних дистанциях.

Фактически коллиматорные прицелы заменяют собой традиционные механические прицельные средства: целики, ступенчатые и рамочные прицелы и мушку на конце ствола, для эффективного использования которых требуется закрывать один глаз.

РИА Новости

© Валерий Мельников

Также коллиматорные прицелы позволяют чётче определить цель в условиях ограниченной видимости, а также «вести» движущиеся объекты.

Концепция рефлексных прицелов, которые могут быстро наводиться на цель без зажмуривания одного глаза, была разработана ещё в начале XX века. Так называемые галилейские прицелы применялись во время Первой мировой войны, однако широкого распространения не получили.

К этой технологии конструкторы вернулись в начале 1970-х годов, имея в своём распоряжении новые полимерные материалы и технологии проекции красной точки на неоптический прицел. Тогда американская компания Weaver представила свой коллиматорный прицел Qwik-Point, который стал прообразом современных прицелов Red Dot.

Несмотря на то что этот прицел существенно повышал индивидуальные показатели даже у неопытных стрелков, он не был принят на вооружение армией США. Однако существуют свидетельства военных историков, что прицелы Qwik-Point или схожие с ними приборы в индивидуальном порядке применялись членами отрядов «зелёных беретов» при диверсионных операциях в самом конце войны во Вьетнаме.

Реклама прицела Weaver Qwik-Point в номере журнала Popular Science за 1973 год

© Popular Science

Более широкое распространение такие прицелы получили благодаря шведской компании Aimpoint, которая начала производить их с 1975 года, существенно доработав и упростив конструкцию. В 2000 году Сухопутные войска США официально приняли на вооружение коллиматорный прицел Aimpoint CompM2 под номенклатурой М68.

В СССР коллиматорные прицелы традиционно применялись в авиации, устанавливались на миномёты и зенитные орудия. Однако в качестве прицельных приборов для индивидуального стрелкового оружия в России они начали появляться лишь в конце 1980-х годов.

В ходе перевооружения российской армии в 2010-х годах в войсках начало появляться всё больше таких приборов. Так, в 2015 году был представлен прицел «Валдай ПК 120», который по итогам госиспытаний был рекомендован к принятию на вооружение.

Недавно в Минобороны сообщили о поставке крупной партии коллиматорных прицелов для автоматов Калашникова в горное разведывательное подразделение 49-й общевойсковой армии, дислоцированное в Карачаево-Черкесии.

«Прицел прост в пользовании и имеет малые габариты, что позволяет разведчикам эффективно применять его в ходе манёвренного боя. Прицеливание выполняется по прицельному знаку сетки, изображение которого находится в так называемой видимой бесконечности. Подсветка прицельной сетки в сумерках осуществляется радиолюминесцентным источником», — говорится на сайте военного ведомства.

Новый стандарт

Военные эксперты и специалисты по стрелковому оружию отмечают, что в условиях современного быстрого контактного боя на коротких и средних дистанциях использование оружия с коллиматорными прицелами имеет явные преимущества перед традиционными механическими.

Ожидается, что применение коллиматорных прицелов позволит значительно сократить время на подготовку военнослужащих к стрельбе и увеличить точность первого выстрела. Как полагают в Минобороны РФ, данный вид изделий удобен для ведения огня в тесных помещениях, из неустойчивых положений и «в динамичных условиях боя».

Военнослужащий изучает коллиматорный прицел «Зенит ПКМ-АГ» на выставке в Москве

РИА Новости

© Евгений Биятов

Широкое применение новых технологий в сфере личного стрелкового оружия означает, что подобные прицелы становятся не опциональным аксессуаром, а необходимостью, и указывают на высокий класс современного оружия, отметил в беседе с RT Виктор Баранец.

«Россия последние годы создаёт новые приспособления, которые увеличивают боевой потенциал российского стрелкового оружия. Можно ожидать, что российская армия в будущем перейдёт на их повсеместное использование», — отметил военный обозреватель.

Однако, добавил Виктор Баранец, прежде чем поступить на вооружение, новые прицелы для станковых пулемётов должны пройти не одно испытание.

«Это долгий процесс, в ходе которого в разных условиях проверяют военную технику. Когда устройство успешно сдаст экзамен, тогда Минобороны закажет новые партии и примет в массовом порядке новые прицелы на вооружение», — пояснил Баранец.

Можно ожидать, что российская армия в будущем перейдёт на повсеместное использование подобных прицелов, считает Юрий Кнутов.

«Но для начала надо посмотреть, как данная разработка поведёт себя на станковых пулемётах «Корд». Если прицел действительно подтвердит свои характеристики при эксплуатации в войсках, покажет себя простой, надёжной и точной техникой, то получит широкое распространение. В дальнейшем эти прицелы могут использоваться не только на пулемётах «Корд», но и на других крупнокалиберных системах», — заключил военный эксперт.