Танковая армия ЗВО получит новые автоматы АК-12 в 2020 году
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«Около 1 тыс. новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году», — цитирует Интерфакс командующего армией генерал-майора Сергея Киселя.
По его словам, военнослужащие будут осваивать новый автомат на полигонах под Москвой и Нижним Новгородом.
11 ноября главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что концерн планирует досрочно передать Минобороны России все автоматы АК-12 по контракту 2018 года.