Танковая армия ЗВО получит новые автоматы АК-12 в 2020 году

Первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2020 году получит около 1 тыс. новых автоматов АК-12.

«Около 1 тыс. новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году», — цитирует Интерфакс командующего армией генерал-майора Сергея Киселя.

По его словам, военнослужащие будут осваивать новый автомат на полигонах под Москвой и Нижним Новгородом.

11 ноября главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что концерн планирует досрочно передать Минобороны России все автоматы АК-12 по контракту 2018 года.