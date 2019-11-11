Автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО

Главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что концерн создаст автомат нового поколения АК-12, в том числе версию в калибре стандарта НАТО.

«Они существуют сейчас только в калибрах 5,45 и 7,62. Однако у нас есть экспортный заказ на автомат 7,62 х 51. Кроме того, мы планируем разработку автомата АК-12 в калибре 5,56 х 45 стандарта НАТО», — приводит РИА Новости слова Уржумцева.

В июне концерн «Калашников» на традиционной ежегодной презентации представил гражданскую версию автомата АК-12.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России установят памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову.