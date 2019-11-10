В Петербурге установят памятник создателю автомата Калашникова

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В Санкт-Петербурге на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России установят памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову.
В Петербурге установят памятник создателю автомата Калашникова
  • © structure.mil.ru

Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что бронзовая фигура Калашникова, сидящего на скамье в фронтовой гимнастёрке с разработанным им автоматом в руках, будет установлена по случаю его столетия на площадке перед главным входом в музей в конце ноября.

Как отмечает «Российская газета», автором памятника выступил скульптор Владимир Курочкин.

Ранее стало известно, что в петербургском аэропорту Пулково открылась выставка, посвящённая 100-летию Калашникова

Как сообщало ИА «Удмуртия», в августе в сквере ИжГТУ был открыт памятник конструктору.

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года. За свою жизнь он создал множество приборов и вооружений, но главным его достижением считается разработка самого распространённого стрелкового оружия — АК-47. 

Подробнее — в материале RT.

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