В Петербурге установят памятник создателю автомата Калашникова
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Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что бронзовая фигура Калашникова, сидящего на скамье в фронтовой гимнастёрке с разработанным им автоматом в руках, будет установлена по случаю его столетия на площадке перед главным входом в музей в конце ноября.
Как отмечает «Российская газета», автором памятника выступил скульптор Владимир Курочкин.
Ранее стало известно, что в петербургском аэропорту Пулково открылась выставка, посвящённая 100-летию Калашникова.
Как сообщало ИА «Удмуртия», в августе в сквере ИжГТУ был открыт памятник конструктору.
Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года. За свою жизнь он создал множество приборов и вооружений, но главным его достижением считается разработка самого распространённого стрелкового оружия — АК-47.
Подробнее — в материале RT.