В Петербурге установят памятник создателю автомата Калашникова

В Санкт-Петербурге на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России установят памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что бронзовая фигура Калашникова, сидящего на скамье в фронтовой гимнастёрке с разработанным им автоматом в руках, будет установлена по случаю его столетия на площадке перед главным входом в музей в конце ноября.

Как отмечает «Российская газета», автором памятника выступил скульптор Владимир Курочкин.

Ранее стало известно, что в петербургском аэропорту Пулково открылась выставка, посвящённая 100-летию Калашникова.

Как сообщало ИА «Удмуртия», в августе в сквере ИжГТУ был открыт памятник конструктору.

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года. За свою жизнь он создал множество приборов и вооружений, но главным его достижением считается разработка самого распространённого стрелкового оружия — АК-47.

Подробнее — в материале RT.