В Пулкове открылась выставка в честь 100-летия Калашникова

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В петербургском аэропорту Пулково открылась выставка, посвящённая 100-летию конструктора Михаила Калашникова. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
В Пулкове открылась выставка в честь 100-летия Калашникова
  • ©pulkovoairport.ru

Увидеть исторические кадры из жизни Калашникова можно в зале международных вылетов до конца ноября.

Экспозиция состоит из нескольких тематических разделов, среди которых: «О жизненном пути конструктора», «Детство и школьные годы», «Конструкторская деятельность» и «Политическая деятельность».

Кроме того, представлены разделы «Вклад в развитие оружейного дела», «На пути к главному изобретению — АК-47» и «Послания потомкам».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в сквере ИжГТУ открыли памятник Калашникову.

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