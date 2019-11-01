В Пулкове открылась выставка в честь 100-летия Калашникова
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Увидеть исторические кадры из жизни Калашникова можно в зале международных вылетов до конца ноября.
Экспозиция состоит из нескольких тематических разделов, среди которых: «О жизненном пути конструктора», «Детство и школьные годы», «Конструкторская деятельность» и «Политическая деятельность».
Кроме того, представлены разделы «Вклад в развитие оружейного дела», «На пути к главному изобретению — АК-47» и «Послания потомкам».
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в сквере ИжГТУ открыли памятник Калашникову.