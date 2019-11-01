В Пулкове открылась выставка в честь 100-летия Калашникова

В петербургском аэропорту Пулково открылась выставка, посвящённая 100-летию конструктора Михаила Калашникова. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Увидеть исторические кадры из жизни Калашникова можно в зале международных вылетов до конца ноября.

Экспозиция состоит из нескольких тематических разделов, среди которых: «О жизненном пути конструктора», «Детство и школьные годы», «Конструкторская деятельность» и «Политическая деятельность».

Кроме того, представлены разделы «Вклад в развитие оружейного дела», «На пути к главному изобретению — АК-47» и «Послания потомкам».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в сквере ИжГТУ открыли памятник Калашникову.