В Ижевске открыли памятник Калашникову

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В сквере ИжГТУ открыли памятник конструктору Михаилу Калашникову, сообщает ИА «Удмуртия».
В Ижевске открыли памятник Калашникову
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«Сегодня мы восстанавливаем связь времён, событий и поколений в преддверии 100-летия легендарного оружейника Михаила Калашникова», — заявил ректор Валерий Грахов.

Монумент установлен у первого корпуса университета, где ранее стоял бюст конструктора. Бюст отреставрирован и перенесён в главный корпус ИжГТУ.

Дочь конструктора Елена Калашникова, со своей стороны, предложила создать аллею всех оружейников Удмуртии.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь Калашникова.

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