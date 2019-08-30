В Ижевске открыли памятник Калашникову

В сквере ИжГТУ открыли памятник конструктору Михаилу Калашникову, сообщает ИА «Удмуртия».

«Сегодня мы восстанавливаем связь времён, событий и поколений в преддверии 100-летия легендарного оружейника Михаила Калашникова», — заявил ректор Валерий Грахов.

Монумент установлен у первого корпуса университета, где ранее стоял бюст конструктора. Бюст отреставрирован и перенесён в главный корпус ИжГТУ.

Дочь конструктора Елена Калашникова, со своей стороны, предложила создать аллею всех оружейников Удмуртии.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь Калашникова.