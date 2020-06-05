Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная винтовка

В России создаётся уникальная сверхдальнобойная снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на расстоянии 6—7 км. Об этом рассказал основатель расположенного в Тарусе оружейного предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев. По его словам, на мировом рынке винтовок с такой дальностью стрельбы не существует. Как полагают эксперты, DXL-5 будет использовать гиперзвуковые боеприпасы, которые способны пробивать любые индивидуальные средства защиты и броню лёгкой военной техники. Подобное оружие отличается высокой стоимостью и прихотливостью в эксплуатации, однако, как утверждают специалисты, DXL-5, как и другие дальнобойные винтовки, будет востребована в специальных подразделениях РФ.

Российское частное оружейное предприятие Lobaev Arms (Таруса) разрабатывает сверхдальнобойную снайперскую винтовку DXL-5, способную вести огонь на дальности до 7 км. Об этом в интервью РИА Новости сообщил гендиректор предприятия Владислав Лобаев. По его словам, такое изделие станет уникальным на мировом рынке.

«Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы 6—7 км и уверенной стрельбы — 3 км. Предварительное название проекта — DXL-5, к этому семейству относятся такие наши изделия, как DXL-4 «Севастополь» и DXL-3 «Возмездие». Винтовок с такой дальностью поражения цели на мировом рынке снайперского оружия ещё не было», — рассказал Лобаев.

Глава Lobaev Arms отказался раскрывать данные по калибру и другим характеристикам нового стрелкового оружия, но отметил, что для DXL-5 будет разработан специальный боеприпас больших размеров и с высокой начальной скоростью. Перспективный патрон, по мнению Лобаева, станет «прорывным изделием».

По словам военного эксперта Дмитрия Литовкина, DXL-5 станет достаточно тяжёлым изделием в однозарядном исполнении — оно будет лишено магазина, которым оснащаются подобные виды огнестрельного оружия. Стрельба, как полагает аналитик, будет вестись гиперзвуковым патроном.

В прошлом году о необходимости создания такого боеприпаса неоднократно говорил Лобаев. Его предприятие намерено разработать гиперзвуковой патрон с начальной скоростью свыше 5 Махов.

«Возможности, которые даёт такое оружие (ведущее стрельбу гиперзвуковыми боеприпасами. — RT), совершенно уникальны. Они на некоторое время обнулят индивидуальные средства защиты, также там не будет вопросов пробиваемости лёгкой бронетехники даже с больших дистанций», — подчеркнул Лобаев.

На дальних рубежах

Винтовки Lobaev Arms считаются одними из самых точных и дальнобойных в мире. В 2017 году из оружия СВЛК-14С «Сумрак» был установлен абсолютный на тот момент рекорд дальности стрельбы. Снайпер Андрей Рябинский при поддержке корректировщиков Юрия Синичкина, Евгения Титова и Владимира Гребенюка поразил цель размером 1 × 1 м на расстоянии в 4210 м. Этот путь пуля преодолела за 13 секунд.

В 2019 году снайпер Сергей Шмаков установил из «Сумрака» мировой рекорд по дальности снайперского выстрела в ночное время. С расстояния 1920 м он пять раз поразил мишень размером 60 х 60 см. Для стрельбы использовался только отечественный пассивный ночной прицел «Дедал-НВ». От лазерной подсветки и других вспомогательных средств было решено отказаться.

Как говорят эксперты, подобные эксперименты свидетельствуют о высоком уровне развития снайперского вооружения в России. Максимальная эффективная дальность «Сумрака» превышает 2,5 тыс. м, кучность оценивается в 0,3 угловой минуты (разлёт пуль после пяти выстрелов составляет 9 мм между центрами попаданий с дистанции 100 м). Длина винтовки — 1570 мм, высота — 175 мм, ширина — 96 мм, масса — 9,6 кг.

«Сумрак» выпускается под три разных патрона: .408 Cheytac (10,36 x 77 мм), .338 Lapua Magnum (8,6 x 70 мм) и .300 Winchester Magnum (7,62 x 67 мм). Помимо дальности и точности, к преимуществам винтовки разработчик относит использование самых современных материалов — углепластик, кевлар, стекловолокно, авиационный алюминий.

Обратной стороной сверхдальней стрельбы из «Сумрака» является необходимость серьёзных подготовительных мероприятий. Например, для установления рекорда в 2017 году специалисты должны были учитывать множество факторов: скорость ветра, атмосферное давление, температуру и вращение Земли, а также деривацию — отклонение вращающейся пули после выстрела.

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По мнению экспертов, в реальных боевых условиях снайперу будет тяжело поразить цель на расстоянии более 2—2,5 км, даже если местность и характеристики оружия позволяют ему это сделать. На театре военных действий у стрелка и корректировщиков зачастую нет времени, чтобы занять наиболее оптимальную точку для сверхдальнего поражения с учётом факторов, влияющих на точность огня.

Кроме того, большое расстояние до цели уменьшает пробивную способность пули. Тем не менее аналитики уверены, что данные проблемы могут быть решены российскими конструкторами, причём в не столь отдалённой перспективе.

«Стрельба для установки рекордов проводится в идеальных условиях. Спецслужбы и тем более армейские подразделения лишены возможности подстраиваться под факторы внешней среды. И всё же работы по увеличению дальности и кучности снайперского оружия всегда будут востребованы, а их результаты вполне могут быть адаптированы под ведение огня в реальных условиях», — пояснил в беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

Как полагает эксперт, помимо спортивных соревнований, сверхдальнобойные винтовки могут эффективно использоваться в рамках антитеррористических мероприятий и контрснайперской борьбы.

В свою очередь, военный эксперт Дмитрий Литовкин считает, что сверхдальние винтовки подходят для выполнения уникальных задач, которые в России ставятся прежде всего перед спецназом ФСБ и Силами специальных операций РФ.

«Стоит понимать, что сверхдальние винтовки — это не продукт массового производства. Это дорогая штучная техника, под которую к тому же создаются специальные патроны, устанавливается сложная и оригинальная оптика. Цена выстрела из такого изделия велика, но в зависимости от специфики задачи его стоимость компенсируется качеством поражения цели на больших расстояниях», — подчеркнул Литовкин.

Одной из успешных разработок Lobaev Arms эксперт назвал армейскую модификацию «Сумрака» — винтовку DXL-4 «Севастополь», изготовленную под патрон .408 Cheytac. Она отличается облегчённой по сравнению с базовой версией конструкцией, обладает дальностью более 2,3 км, кучностью 0,45 угловой минуты, а также оснащена магазином на пять боеприпасов.

«C ней не надо бояться отдачи. Не надо даже думать об одинаковом восприятии отдачи. Можно просто сосредоточиться на более важных вещах, например на чтении ветра, и просто получать удовольствие от хорошего выстрела на два с лишним», — говорится в материалах Lobaev Arms.

Конкуренция с лучшими

Помимо сверхдальнобойных винтовок, Lobaev Arms разрабатывает и производит тактические винтовки, ведущие прицельный огонь на дальности несколько сотен метров и более одного километра. Некоторые образцы, такие как ДВЛ-10М1 «Диверсант», ДВЛ-10М2 «Урбана», DXL-3 «Возмездие» и ТСВЛ-8 «Сталинград», по словам Лобаева, проходят испытания в российских силовых ведомствах.

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На сайте Lobaev Arms говорится, что в список российских эксплуатантов винтовок входят ФСО, ФСИН и другие спецслужбы РФ. Также в настоящее время продукция тарусского предприятия используется силовыми ведомствами Белоруссии, Казахстана, ряда европейских государств, Аргентины и ОАЭ. В качестве покупателей выступают и частные военные компании (ЧВК). Экспортные поставки осуществляются при посредничестве «Рособоронэкспорта».

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который запланирован на конец августа, Lobaev Arms намерено представить свои новые разработки — винтовки «Доминатор» и «Антиматерия» дальностью стрельбы 1600 и 1200 м соответственно. Отличительной особенностью данных винтовок является уникальная система снижения таких демаскирующих факторов, как вспышка и нагрев ствола.

Эксперты считают, что продукция Lobaev Arms несколько превосходит по качеству снайперское оружие, которое выпускают ЦНИИТОЧМАШ и концерн «Калашников». Однако винтовки этой частной компании имеют недостатки, связанные с высокой стоимостью и прихотливостью в эксплуатации. По этой причине они пользуются спросом в основном в спецподразделениях силовых ведомств.

«Lobaev Arms производит единичные образцы, которые составляют достойную конкуренцию продукции лучших иностранных компаний — Barrett Firearms (США) и Steyr Arms (Австрия). Обычным пехотинцам такое оружие, которое не выдерживает попадания грязи, не нужно. Подобные уникальные винтовки востребованы в спецподразделениях, где служат профессионалы самой высшей пробы», — заключил Литовкин.