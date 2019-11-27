Россиянин попал в цель на расстоянии двух километров от мишени в абсолютной темноте

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Российский стрелок Сергей Шмаков попал в цель на расстоянии двух километров от мишени в абсолютной темноте.

Он произвёл группу из пяти выстрелов.

Использовался стрелковый комплекс отечественного производства, включающий винтовку конструкторского бюро Lobaev Arms «Сумрак» СВЛК-14, и ночной прицел «Дедал-НВ».

«Мы хотим установить рекорд по выстрелу максимальной дальности ночью, без всяких подсветок. То есть это не активный прицел, это прицел пассивный, не предполагается подсветка цели ни лазером, ни другими источниками света, то есть это в абсолютно реальных ночных условиях», — заявил разработчик винтовки, конструктор Владислав Лобаев.

Несмотря на неблагоприятные для выстрелов метеоусловия, Шмаков успешно справился с заданием.

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