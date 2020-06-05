В России создают винтовку с дальностью стрельбы до 7 км
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«Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы 6—7 км и уверенной стрельбы — 3 км», — сказал он РИА Новости.
По его словам, таких винтовок на мировом рынке снайперского оружия ещё не было.
Лобаев отметил, что в патрон будет заложено несколько технологических ноу-хау, позволяющих вести огонь на таком расстоянии.
Предварительное название проекта — DXL-5. Планируется, что он будет завершён в начале 2021 года, однако в связи с пандемией коронавируса точные сроки назвать затруднительно.
В настоящее время самая дальнобойная винтовка — «Сумрак». Она поражает цели на расстоянии 2,5 км при уверенной стрельбе и 4,2 км — при рекордной.
Ранее сообщалось о создании коллиматорного прицела для крупнокалиберных пулемётов.