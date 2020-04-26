«Выстрел из ниоткуда»: на что способны российские снайперские подразделения

В Вооружённых силах РФ 26 апреля свой профессиональный праздник отмечают снайперы. Эта категория военнослужащих обладает особыми психологическими и боевыми навыками, позволяющими выполнять задачи в самых сложных условиях в тылу противника. В обязанности мастеров точной стрельбы входят ликвидация командиров вражеских группировок и вывод из строя техники и ценного оборудования. На поле боя снайперы действуют парами, отдельными формированиями или в составе разведывательно-диверсионных отрядов. По информации Минобороны РФ, от этих бойцов требуются концентрация внимания и умение переносить неблагоприятные условия. С точки зрения экспертов, один из важных факторов успеха снайперов — качество вооружения, которое заметно улучшилось за последние годы.

В российской армии 26 апреля отмечается День снайпера. Мастера точной стрельбы несут службу во всех видах и родах Вооружённых сил РФ. Развитие огнестрельного оружия, прицелов и БПЛА повышало их возможности на поле боя, что придало им особое значение при выполнении задач на различных театрах военных действий (ТВД).

«Групповая охота»

Из данных Минобороны РФ следует, что в российской армии уделяется большое внимание качеству подготовки снайперов. С их участием регулярно проводятся масштабные учения, специализированные сборы, тактические занятия и конкурсы. Помимо выполнения задач на стрельбищах, военнослужащие совершают марши, совершенствуют навыки маскировки, корректировки и ведения огня в различных климатических и погодных условиях (например, в горах и при сильном ветре).

Немаловажную роль в боевой подготовке снайперов играет умение действовать в городе в любое время суток. На занятиях они отрабатывают разведку и скрытное проникновение в населённые пункты, обустройство засад, создание ложных укрытий, маскировку своих позиций и занятие выгодных для стрельбы мест в многоэтажных домах.

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Отдельную нишу в подготовке мастеров точной стрельбы занимает антиснайперская тактика позиционного боя. Речь идёт о снайперской дуэли с условным противником. По информации Минобороны РФ, для этого используются такие хитрости, как куклы-приманки, отражающие зеркала, дымовые завесы и лазерные целеуказатели. Российские военнослужащие должны уметь находить засады и безошибочно определять вражеские огневые точки.

В арсенале российских специалистов множество тактических действий. Например, чтобы посеять панику в ближайшем тылу неприятеля, считающего себя в безопасности, используется приём под названием «выстрел из ниоткуда». Суть в том, что снайпер уничтожает одиночную живую силу на открытой местности на удалении до 1,5 тыс. м, оставаясь при этом незамеченным.

Для проведения более масштабных военных акций в тылу, создаются так называемые снайперско-разведывательные патрули. Для деморализации противника эти формирования проводят «беспокоящие» действия, в ходе которых выборочно уничтожаются командиры условного противника. Тактика полной ликвидации живой силы на отдельном участке местности называется «групповой охотой».

В материалах военного ведомства говорится, что в состав такого патруля входят от четырёх до восьми стрелков и два наблюдателя. Такое подразделение действует «на переднем крае для сковывания действий противника и сбора разведывательных сведений». При необходимости оно может быть усилено пулемётом или гранатомётом.

Снайпер на стрельбище

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Как поясняют эксперты, на ТВД снайперы нередко выполняют задачи парой (стрелок и наблюдатель-корректировщик) или в составе армейской разведывательно-диверсионной группы (ДРГ). Помимо живой силы, мастера точной стрельбы способны выводить из строя различные виды техники — радары, средства связи, легкобронированные автомобили (посредством поражения колёс, узлов и агрегатов) и низколетящие БПЛА, рассказал в беседе с RT военный аналитик Дмитрий Литовкин.

«Приоритетная задача снайперов — это, конечно, ликвидация командного состава, экипажей и расчётов вооружений, что позволяет деморализовать и дезорганизовать противника. Однако в зависимости от калибра винтовки и наличия другого вооружения (например, гранатомёта или переносного ракетного комплекса) современные снайперы способны наносить достаточно серьёзный материальный ущерб неприятелю», — отметил Литовкин.

В комментарии RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин подчеркнул, что мастера точной стрельбы чаще всего привлекаются к выполнению диверсионных мероприятий, смысл которых сводится к уничтожению наиболее значимых для противника персон и вывода из строя ценного оборудования.

«Снайпер-диверсант — это, пожалуй, специалист самого высокого уровня подготовки. Есть даже такое понятие — снайперский террор. Он подразумевает введение противника в смятение и его моральное подавление. Для этого на поле боя снайпер действует под прикрытием взрывов, вспышек и так далее, что мешает определить источник и направление стрельбы. Установлено, что противник пугается, когда личный состав погибает от рук снайпера, который непонятно откуда ведёт огонь», — констатировал Бутырин.

Как утверждают эксперты, возможности российских снайперов заметно возросли на волне масштабного перевооружения последних лет. Помимо неустаревающей легендарной винтовки Драгунова (СВД) и её различных модификаций, военнослужащие пользуются 7,62-мм винтовками СВ-98, крупнокалиберными 12,7-мм АСВК «Корд» и 9-мм бесшумными ВСС-М («Винторез»).

На новый уровень вышла и разведка снайперов. В арсенал мастеров точной стрельбы входят различные технические средства наблюдения и прицеливания, в том числе переносные лазерные приборы разведки ЛПР-3 и тепловизионные прицелы (используются в ночное время) 1П-140-2.

Кроме того, на театре военных действий снайперские подразделения активно применяют беспилотники (в частности, тактический БПЛА «Орлан-10»). Дроны позволяют выявлять вражеские мобильные формирования и определять координаты позиций противника.

«В настоящее время вооружение у российского армейского снайпера достаточно разнообразно. Это современные винтовки, боеприпасы, оптические приспособления, средства связи, снаряжение и амуниция. Это факт. Особенно радует использование и применение новых типов огнестрельного вооружения», — говорит Бутырин.

«Особая каста»

Как отмечают в Минобороны РФ, снайпер должен обладать особыми психологическими качествами, которые позволяют ему выполнять задачи в сложных условиях и обстоятельствах. В частности, ключевое значение имеют концентрация внимания, толерантность к неблагоприятным условиям, способность к самовнушению (необходима для пребывания в неподвижном состоянии на огневой позиции).

Специально обученные психологи прививают российским снайперам практики, которые помогают им контролировать своё тело, концентрировать внимание на восприятии зрительной информации, не ощущать дискомфорт и усталость.

Снайпер в маскировочном обмундировании готовит винтовку к стрельбе

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Сами военнослужащие говорят, что снайпер — это прежде всего терпеливый, думающий, наблюдательный боец, который способен безошибочно выбрать позицию, полагаясь на своё чутьё. Высокий уровень физической подготовки и точность стрельбы — важные, но вторичные качества.



«У меня был сослуживец, который прекрасно стрелял, имел отличную физическую подготовку, но выбирать точку для стрельбы совершенно не умел. Где бы он не расположился — либо он не видит никого, либо видит всех, но и противнику легко его заметить», — цитирует «Красная звезда» старшего разведчика-снайпера разведывательной роты Ульяновской десантно-штурмовой бригады Алексея Строева (фамилия военнослужащего изменена. — RT).

Дмитрий Литовкин называет мастеров точной стрельбы «особой кастой». Эксперт полагает, что профессиональных снайперов отличает развитое (по сравнению с другими военнослужащими) умение чувствовать опасность и при этом создавать угрозу для противника. Эти навыки, как говорит собеседник RT, становятся бесценными, если они протестированы в реальном бою.