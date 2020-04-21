«Широкий спектр боевого применения»: каким потенциалом обладают новейшие тяжёлые беспилотники России

В скором времени Вооружённые силы РФ получат три беспилотника большой продолжительности полёта «Орион». Об этом заявил генеральный конструктор компании-разработчика БПЛА (Группа «Кронштадт») Николай Долженков. По его словам, на сегодняшний день уже подписан акт технической приёмки и передачи. «Орион» станет самым крупным строевым дроном российской армии. Благодаря этой машине Россия вступила в «элитный клуб» обладателей беспилотников класса MALE (Medium-altitude long-endurance), способных вести разведку и наносить удары. Наряду с «Орионом» в ближайшем будущем на вооружении ВС РФ появятся более тяжёлые и совершенные БПЛА. По мнению экспертов, они сократят риск для жизни лётчиков и расширят боевые возможности армии.

Минобороны РФ и Группа «Кронштадт» (Санкт-Петербург) подписали акт приёмки первого российского беспилотника большой продолжительности полёта «Орион». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на генерального конструктора предприятия Николая Долженкова. Всего в скором времени в войска поступят три таких аппарата.

«Акт технической приёмки и передачи комплекса подписан. Остались финансовые нюансы, которые нужно дооформить с тем, чтобы контракт был де-юре закрыт. Технически всё решено и проверено», — сказал Долженков.

Взлётная масса «Ориона» — около 1 т. После принятия на вооружение детище «Кронштадта» станет самым крупным строевым БПЛА в российской армии.

На сегодняшний день «рекордсменом» в Вооружённых силах РФ остаётся «Форпост» массой 450 кг. Ранее этот дрон производился по израильской лицензии, но в прошлом году аппарат окончательно «обрусел» — российские специалисты заменили в нём все иностранные компоненты на отечественные аналоги.

«Всё было сделано правильно»

Как говорят эксперты, «Орион» («изделие 90») является многофункциональным беспилотным комплексом, способным выполнять широкий круг задач, включая удары по наземным объектам. По международной классификации российский БПЛА относится к типу средневысотных дронов большой продолжительности полёта или MALE (Medium-altitude long-endurance).

Опыт зарубежных государств (прежде всего, США и Израиля) демонстрирует эффективность применения таких беспилотников в локальных конфликтах. Также аппараты класса MALE представляют собой технологическую основу для создания более тяжёлых и крупных «родственников», поясняют специалисты.

Демонстрационный образец «Ориона» на МАКС-2019

RT

© Алексей Заквасин

Разработка «Ориона» стартовала в 2011 году под шифром «Иноходец». Испытания комплекса начались в 2016 году в Лётно-исследовательском институте имени М.М. Громова (Жуковский). По состоянию на конец 2019 года они находились на завершающем этапе. Петербургское предприятие планирует выпускать по 30 аппаратов в год.

Высота полёта «Ориона» — 7,5 км, крейсерская скорость — 200 км/ч, масса полезной нагрузки — 200 кг, продолжительность полёта — свыше 24 часов, размах крыла — 16 м. Планер БПЛА полностью изготовлен из композиционных материалов. Полёт аппарата осуществляется в автоматическом режиме на всех этапах.

В беседе с RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов назвал одним из главных достоинств «Ориона» его бортовую аппаратуру. Установленное на беспилотнике оборудование позволяет проводить воздушную разведку, патрулирование, топографическую съёмку местности и определять координаты наземных и надводных объектов.

По информации разработчика, «Орион» оснащён оптико-электронной системой с телевизионным и инфракрасными каналами, цифровым аэрофотокомплексом высокого разрешения, радиолокационными средствами и аппаратурой пеленгации источников радиоизлучения. Программное обеспечение «Ориона» обеспечивает обработку собранных данных, формирует для эксплуатанта различные отчёты и донесения.

«Авионика «Ориона» заслуживает отдельного внимания. С точки зрения математики и алгоритмов всё было сделано правильно. В процессе создания бортовых систем наши конструкторы столкнулись с большими проблемами из-за нехватки отечественной элементной базы. Однако, учитывая положительные отзывы военных, эти проблемы были успешно решены», — отметил Дьяконов.

По словам эксперта, в процессе реализации проекта «Орион» инженеры «Кронштадта» совместно с коллегами из других российских компаний разработали ряд ключевых технологических новшеств, не имевших аналогов в России. Так, помимо ликвидации дефицита микроэлектронной начинки, были созданы новые композитные материалы и агрегаты.

В частности, российские конструкторы нашли замену австрийскому поршневому двигателю Rotax 914, который считается одной из лучших силовых установок для аппаратов подобной размерности. На «Орионе» был установлен двигатель АПД-110/120 разработки компании «Агат» мощностью 120 л.с. и массой 105 кг.

БПЛА «Орион» на лётных испытаниях

© kronshtadt.ru

Дмитрий Дьяконов считает, что коллектив «Кронштадта» справился со всеми поставленными заказчиком задачами, создав современный беспилотник класса MALE. В октябре 2019 года за разработку «Ориона» Николай Долженков получил премию маршала Огаркова, которую вручает Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) лицам, внёсшим значимый вклад в укрепление обороноспособности РФ.

«Благодаря «Ориону» Россия вступила в элитный клуб производителей беспилотных летательных комплексов класса MALE», — прокомментировал награждение директор ЦАСТ Руслан Пухов.

В разговоре с RT эксперт рабочей группы национальной технологической инициативы «Аэронет» Эдуард Багдасарян предположил, что «Орион» может стать одним из самых массовых отечественных БПЛА «в среднем весовом классе». По его словам, в войсках беспилотник будет использоваться для разведки и нанесения ударов.

«Уменьшит риск для лётного состава»

В настоящее время петербургские инженеры ведут разработку нового БПЛА «Сириус» (в СМИ ранее встречалось название «Орион-2»), который будет превосходить предшественника по массогабаритным параметрам и тактико-техническим характеристикам. Об этом проекте на международном авиакосмическом салоне (МАКС) — 2019 рассказал RT генеральный директор «Кронштадта» Сергей Богатиков.

Масса «Сириуса» составит 5 т, размах крыльев — 30 м, длина планера — 13 м, масса полезной нагрузки — 1 т, максимальная высота полёта — 12 км, крейсерская скорость — 295 км/ч. Беспилотник будет способен преодолевать 10 тыс. км и находиться в воздухе до 40 часов при максимальной нагрузке.

Схожие массогабаритные характеристики имеет другой отечественный беспилотник «Альтиус-У», впервые поднявшийся в небо в августе 2019 года. Масса аппарата — 6 т, продолжительность полёта — более 24 часов. Дрон оснащён спутниковым каналом связи, что, по мнению экспертов, делает радиус его применения «практически неограниченным».

Однако самым тяжёлым и крупным БПЛА в российской армии станет разведывательно-ударный комплекс С-70 «Охотник». Дебют в небе этой машины также состоялся в августе 2019 года, а уже в сентябре дрон начал отрабатывать задачи с истребителем пятого поколения Су-57.

Разработчик «Охотника» (компания Sukhoi) и Минобороны РФ не публикуют точных характеристик БПЛА. Как предполагают эксперты, беспилотник весит около 20 т, а по размерам сопоставим с типичным самолётом оперативно-тактической авиации РФ.

Эдуард Багдасарян обратил внимание на важность того, что российские инженеры закладывают в новые беспилотники функцию нанесения ударов. Специально для дронов компаний Sukhoi и «Кронштадт» корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) разрабатывает сейчас малогабаритные боеприпасы массой от 50 до 100 кг.