Биатлонист Волков завершил спортивную карьеру
- РИА Новости
Об этом сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин, слова которого приводит ТАСС.
Он также отметил, что рекомендовал Волкова в тренерский штаб резервной мужской команды, куда он был включён решением правления СБР 20 апреля.
32-летний Волков является чемпионом мира 2017 года в эстафете, семикратным чемпионом Европы. На зимних Играх 2014 года в Сочи Волков в составе эстафетной команды завоевал золотую медаль, однако лишился её из-за допинг-скандала вокруг Евгения Устюгова.
Ранее сообщалось, что СБР утвердил Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной России по биатлону.