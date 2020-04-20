Биатлонист Волков завершил спортивную карьеру

Чемпион мира по биатлону Алексей Волков завершил спортивную карьеру.

Об этом сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин, слова которого приводит ТАСС.

Он также отметил, что рекомендовал Волкова в тренерский штаб резервной мужской команды, куда он был включён решением правления СБР 20 апреля.

32-летний Волков является чемпионом мира 2017 года в эстафете, семикратным чемпионом Европы. На зимних Играх 2014 года в Сочи Волков в составе эстафетной команды завоевал золотую медаль, однако лишился её из-за допинг-скандала вокруг Евгения Устюгова.

Ранее сообщалось, что СБР утвердил Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной России по биатлону.