Биатлонист Волков завершил спортивную карьеру

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Чемпион мира по биатлону Алексей Волков завершил спортивную карьеру.
Биатлонист Волков завершил спортивную карьеру
  • РИА Новости

Об этом сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин, слова которого приводит ТАСС.

Он также отметил, что рекомендовал Волкова в тренерский штаб резервной мужской команды, куда он был включён решением правления СБР 20 апреля.

32-летний Волков является чемпионом мира 2017 года в эстафете, семикратным чемпионом Европы. На зимних Играх 2014 года в Сочи Волков в составе эстафетной команды завоевал золотую медаль, однако лишился её из-за допинг-скандала вокруг Евгения Устюгова.

Ранее сообщалось, что СБР утвердил Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной России по биатлону.

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