СБР утвердил Королькевича и Кабукова старшими тренерами сборной России по биатлону
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Как сообщает пресс-служба СБР, Кабуков возглавит мужскую сборную, а Королькевич — женскую.
Отмечается, что вице-президенту СБР Валерию Польховскому поручено согласовать данные кандидатуры тренеров с Министерством спорта России.
Также Польховскому, Королькевичу и Кабукову поручено до 27 апреля представить правлению СБР на утверждение состав спортсменов на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
Ранее сообщалось, что президент СБР против приглашения в сборную России тренеров Королькевича и Кабукова.