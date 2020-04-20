СБР утвердил Королькевича и Кабукова старшими тренерами сборной России по биатлону

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Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило кандидатуры Владимира Королькевича и Роберта Кабукова на должности старших тренеров сборной России по биатлону.
СБР утвердил Королькевича и Кабукова старшими тренерами сборной России по биатлону
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба СБР, Кабуков возглавит мужскую сборную, а Королькевич — женскую.

Отмечается, что вице-президенту СБР Валерию Польховскому поручено согласовать данные кандидатуры тренеров с Министерством спорта России.

Также Польховскому, Королькевичу и Кабукову поручено до 27 апреля представить правлению СБР на утверждение состав спортсменов на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.

Ранее сообщалось, что президент СБР против приглашения в сборную России тренеров Королькевича и Кабукова.

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