Президент СБР против приглашения в сборную России тренеров Королькевича и Кабукова

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выступает против приёма на работу словенско-белорусского специалиста Владимира Королькевича и экс-наставника сборной Казахстана Роберта Кабукова.
Президент СБР против приглашения в сборную России тренеров Королькевича и Кабукова
  • РИА Новости

Правление СБР приняло решение об отставке главного тренера национальной команды Анатолия Хованцева. Его должен заменить вице-президент СБР Валерий Польховский. Ранее он объявил о планах по приглашению в сборную иностранных специалистов. По словам Польховского, в настоящий момент обсуждается вопрос финансирования деятельности тренеров.

«Я категорически против приглашения этих специалистов, потому что знаком с их работой», — цитирует Драчёва ТАСС.

Ранее сообщалось, что Драчёв считает, что СБР поторопился с увольнением Хованцева.

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