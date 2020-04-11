Президент СБР против приглашения в сборную России тренеров Королькевича и Кабукова
- РИА Новости
Правление СБР приняло решение об отставке главного тренера национальной команды Анатолия Хованцева. Его должен заменить вице-президент СБР Валерий Польховский. Ранее он объявил о планах по приглашению в сборную иностранных специалистов. По словам Польховского, в настоящий момент обсуждается вопрос финансирования деятельности тренеров.
«Я категорически против приглашения этих специалистов, потому что знаком с их работой», — цитирует Драчёва ТАСС.
Ранее сообщалось, что Драчёв считает, что СБР поторопился с увольнением Хованцева.