Драчёв считает, что СБР поторопился с увольнением Хованцева

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал отставку Анатолия Хованцева с поста главного тренера сборной.
Драчёв считает, что СБР поторопился с увольнением Хованцева
  • РИА Новости

По его мнению, члены правления СБР поспешили с вынесением вердикта. Драчёв считает, что на данном этапе не было необходимости в подобном решении.

«Я предлагал не торопиться и отложить решение этого вопроса, поскольку сначала необходимо было сделать четкий анализ работы тренерского штаба, прежде чем отрезать, надо 100 раз отмерить. Я не защищаю Анатолия Николаевича, он и правда допускал ошибки, но спешки в этом деле быть не должно. Тем более что в целом работу сборной можно считать удовлетворительной», — приводит слова функционера ТАСС.

Драчёв также отметил, что из-за ситуации с коронавирусом тренеры сборной могли отчитаться за проделанную в минувшем сезоне работу лишь заочно. Однако решение об отставке было принято, «не видя людей и без досконального разбора ошибок». Драчёв опасается, что оно в итоге может оказаться малоэффективным.

Ранее Хованцев заявил, что СБР уже полгода не платит ему зарплату.

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