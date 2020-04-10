Хованцев заявил, что СБР уже полгода не платит ему зарплату
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- РИА Новости
«С ноября я не получаю зарплату в СБР. Так что мне не совсем понятно, как они сейчас собираются платить зарплату иностранным специалистам, которых они хотят пригласить. Я не уверен, что Олимпийский комитет России пойдёт на это», — приводит слова Хованцева ТАСС.
70-летний Хованцев занимает пост главного тренера с 2018 года. До начала прошлого сезона он также являлся старшим тренером мужской команды.
10 апреля СБР сообщил, что направил в Минспорт и ОКР рекомендацию по утверждению Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России по биатлону.
Ранее Польховский заявил, что в сборную России по биатлону планируют пригласить иностранных специалистов.