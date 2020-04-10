Хованцев заявил, что СБР уже полгода не платит ему зарплату

Короткая ссылка
Главный тренер российской сборной по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что Союз биатлонистов России (СБР) не выплачивает ему заработную плату с ноября 2019 года.
Хованцев заявил, что СБР уже полгода не платит ему зарплату
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«С ноября я не получаю зарплату в СБР. Так что мне не совсем понятно, как они сейчас собираются платить зарплату иностранным специалистам, которых они хотят пригласить. Я не уверен, что Олимпийский комитет России пойдёт на это», — приводит слова Хованцева ТАСС.

70-летний Хованцев занимает пост главного тренера с 2018 года. До начала прошлого сезона он также являлся старшим тренером мужской команды.

10 апреля СБР сообщил, что направил в Минспорт и ОКР рекомендацию по утверждению Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России по биатлону.

Ранее Польховский заявил, что в сборную России по биатлону планируют пригласить иностранных специалистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить