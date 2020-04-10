Польховский заявил, что в сборную России по биатлону планируют пригласить иностранных специалистов

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по обеспечению деятельности сборных команд Валерий Польховский сообщил о планах организации по приглашению иностранных специалистов для работы с национальной командой.
Польховский заявил, что в сборную России по биатлону планируют пригласить иностранных специалистов
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Пока отправили на доработку, потому что в связи с экономической ситуацией и распространением коронавируса нужно некоторые моменты согласовать. Планируется приглашение иностранных специалистов, поэтому обсуждается вопрос финансирования, во что это выльется СБР. Некоторые кандидатуры тоже надо согласовать с министерством, а потом уже вынести всё это на правление до 20 апреля», — приводит слова Польховского РИА Новости.

Главным тренером сборной России на данный момент является Анатолий Хованцев. Мужскую команду возглавляет Сергей Белозёров, женскую — Виталий Норицын.

Ранее сообщалось, что Хованцев узнал об отставке с поста главного тренера сборной России по биатлону из СМИ.

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