Польховский заявил, что в сборную России по биатлону планируют пригласить иностранных специалистов

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по обеспечению деятельности сборных команд Валерий Польховский сообщил о планах организации по приглашению иностранных специалистов для работы с национальной командой.

«Пока отправили на доработку, потому что в связи с экономической ситуацией и распространением коронавируса нужно некоторые моменты согласовать. Планируется приглашение иностранных специалистов, поэтому обсуждается вопрос финансирования, во что это выльется СБР. Некоторые кандидатуры тоже надо согласовать с министерством, а потом уже вынести всё это на правление до 20 апреля», — приводит слова Польховского РИА Новости.

Главным тренером сборной России на данный момент является Анатолий Хованцев. Мужскую команду возглавляет Сергей Белозёров, женскую — Виталий Норицын.

Ранее сообщалось, что Хованцев узнал об отставке с поста главного тренера сборной России по биатлону из СМИ.