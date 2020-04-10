Хованцев узнал об отставке с поста главного тренера сборной России по биатлону из СМИ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что узнал о своей отставке из средств массовой информации.

«Все новости я пока узнаю из интернета. Что касается моей персоны, то последнее, что я слышал, — что должность главного тренера могут упразднить. По поводу этого решения меня не уведомили», — приводит слова Хованцева ТАСС.

Он отметил, что не удивлён таким действиям Союза биатлонистов России.

«Ситуация начала развиваться в декабре, когда Валерия Польховского пригласили на пост вице-президента СБР по коммуникациям. Ситуация мне напоминает ту, что произошла в сезоне-2010/11, когда я работал с женской командой. Как я уже после узнал, переговоры с Вольфгангом Пихлером о работе в России велись ещё в декабре. Так что для меня это не шок, я предвидел такое развитие событий. Когда Польховского пригласили с такими полномочиями, было очевидно, что весной такое произойдёт», — добавил специалист.

70-летний Хованцев занимает пост главного тренера с 2018 года. До начала прошлого сезона он также являлся старшим тренером мужской команды.

Ранее сообщалось, что СБР направил в Минспорт и ОКР рекомендацию по утверждению Польховского на пост главного тренера сборной России по биатлону.