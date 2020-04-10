СБР рассматривает Польховского на пост главного тренера сборной России по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) по итогам заседания правления организации принял решение направить на согласование в Министерство спорта страны кандидатуру Валерия Польховского на пост главного тренера национальной сборной по биатлону в новом сезоне.

Как сообщается на официальном сайте СБР, кандидатура также отправлена на согласование в Олимпийский комитет России.

Польховскому также поручили предоставить проект тренерского штаба на сезон-2020/21 до 20 апреля.

Польховский в последнее время занимал должность вице-президента СБР по организации деятельности сборных команд. В прошлом он дважды тренировал женскую сборную России, а в сезоне-2013/14 занимал должность советника президента СБР.

На данный момент главным тренером сборной России является Анатолий Хованцев.

Ранее наставник Александра Логинова Александр Касперович выступил против частой смены тренеров в сборной России по биатлону.