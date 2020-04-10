СБР рассматривает Польховского на пост главного тренера сборной России по биатлону
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- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте СБР, кандидатура также отправлена на согласование в Олимпийский комитет России.
Польховскому также поручили предоставить проект тренерского штаба на сезон-2020/21 до 20 апреля.
Польховский в последнее время занимал должность вице-президента СБР по организации деятельности сборных команд. В прошлом он дважды тренировал женскую сборную России, а в сезоне-2013/14 занимал должность советника президента СБР.
На данный момент главным тренером сборной России является Анатолий Хованцев.
Ранее наставник Александра Логинова Александр Касперович выступил против частой смены тренеров в сборной России по биатлону.