Касперович выступил против частой смены тренеров в сборной России по биатлону

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал, как относится к частым изменениям в тренерском штабе сборной России.

«Конечно, я против того, что постоянно меняется штаб. Два года отработали — поменяли, нереально какие-то вещи сделать. Здесь нужно дать тренерам возможности для работы», — цитирует Касперовича РИА Новости.

Он также считает, что одной из главных проблем в тренерском штабе национальной команды является выстраивание логистики, а также индивидуального подхода в работе со спортсменами.

Ранее Касперович выразил уверенность, что Логинов может объяснить любому тренеру направление работы.