Касперович уверен, что Логинов может объяснить любому тренеру направление работы

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Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал о тренировках своего подопечного во время самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса.
Касперович уверен, что Логинов может объяснить любому тренеру направление работы
  • РИА Новости

«В данной ситуации нужно тренироваться, пусть даже дистанционно. Готовиться, конкретно вот Логинову. Он продолжает тренироваться, всё нормально», — цитирует Касперовича РИА Новости.

Он также отметил, что любой тренер национальной команды должен стараться создать условия такому спортсмену, как Логинов.

«Он найдёт понимание с любым человеком, он может внятно объяснить по той работе, которую нужно делать. Здесь больших проблем я не вижу», — добавил Касперович.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией

Ранее Логинов заявил, что не считает карантин временем для отдыха.

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