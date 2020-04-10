Касперович уверен, что Логинов может объяснить любому тренеру направление работы
- РИА Новости
«В данной ситуации нужно тренироваться, пусть даже дистанционно. Готовиться, конкретно вот Логинову. Он продолжает тренироваться, всё нормально», — цитирует Касперовича РИА Новости.
Он также отметил, что любой тренер национальной команды должен стараться создать условия такому спортсмену, как Логинов.
«Он найдёт понимание с любым человеком, он может внятно объяснить по той работе, которую нужно делать. Здесь больших проблем я не вижу», — добавил Касперович.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее Логинов заявил, что не считает карантин временем для отдыха.