Логинов заявил, что не считает карантин временем для отдыха

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал, как проводит время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса в мире.

«В такой сложный период мы пытаемся извлечь максимум из нахождения рядом с семьёй. Для меня этот период очень важен, поскольку провожу время с супругой и дочкой. Конечно, обычно на это остаётся очень мало времени, и ситуация сложная в мире, однако мы стараемся поддерживать друг друга. Мы спортсмены, профессионалы и, естественно, ни на секунду даже не допускаем мысли, что это время для отдыха. Тренируемся, находим варианты для домашних тренировок. Может быть сложно, но такие ситуации закаляют. Необязательно заниматься 24 часа в сутки, но каждый может найти пару десятков минут, чтобы поддерживать себя в форме», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

На 8 апреля в России зафиксировано более 8,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 63 человека скончались.

Ранее биатлонистка Халиуллина допустила, что заразилась коронавирусом в аэропорту.