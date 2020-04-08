Логинов заявил, что не считает карантин временем для отдыха

Короткая ссылка
Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал, как проводит время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса в мире.
Логинов заявил, что не считает карантин временем для отдыха
  • © Hendrik Schmidt/dpa
  • globallookpress.com

«В такой сложный период мы пытаемся извлечь максимум из нахождения рядом с семьёй. Для меня этот период очень важен, поскольку провожу время с супругой и дочкой. Конечно, обычно на это остаётся очень мало времени, и ситуация сложная в мире, однако мы стараемся поддерживать друг друга. Мы спортсмены, профессионалы и, естественно, ни на секунду даже не допускаем мысли, что это время для отдыха. Тренируемся, находим варианты для домашних тренировок. Может быть сложно, но такие ситуации закаляют. Необязательно заниматься 24 часа в сутки, но каждый может найти пару десятков минут, чтобы поддерживать себя в форме», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

На 8 апреля в России зафиксировано более 8,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 63 человека скончались.

Ранее биатлонистка Халиуллина допустила, что заразилась коронавирусом в аэропорту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить