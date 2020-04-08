Биатлонистка Халиуллина допустила, что заразилась коронавирусом в аэропорту

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Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина, которая в настоящее время находится в больнице из-за коронавируса, рассказала, где могла подхватить инфекцию.
Биатлонистка Халиуллина допустила, что заразилась коронавирусом в аэропорту
  • РИА Новости

«Пришло время рассказать про мой случай с коронавирусом. Мы были на соревнованиях в Австрии, когда всё это только начиналось. Я летела домой через Москву, мне пришлось долгое время находиться в аэропорту. Как мне кажется, там я и подхватила вирус. Спустя несколько дней, дома, у меня вечерами начала подниматься температура до 37—37,1 градусов. В целом почти ничем не отличалось от обычной простуды. В моём случае была только одна странность. На пару дней у меня почти полностью пропали обоняние и вкус», — написала спортсменка в Instagram.

Также биатлонистка добавила, что врачи в поликлинике пытались любым образом от неё избавиться.

«Я сообщала о своём самочувствии в поликлинику. Но врачи приходили на минуту и убегали, как от чумы. Заведующая пыталась всеми силами отправить меня в больницу, чтобы ответственность была не на них. Как видите, у неё получилось. Отправили они меня в больницу, даже не дожидаясь результатов анализов. У врача, который за мной наблюдает, тоже не оказалось их. На мои вопросы о результатах, можно сказать, меня посылали. На вопрос «На каком основании нас сюда положили?» я получала невнятные ответы. Лечение давно прекратили, оставили противовирусное и хлоргексидин. Но просто так отсюда не отпускают. Вот взяли два анализа, и как будет известно, что они отрицательные, то меня отпустят», — добавила Халиуллина.

Ранее сообщалось, что СБР не собирается лишать Драчёва должности главы организации.

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