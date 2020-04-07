СБР не собирается лишать Драчёва должности главы организации
- РИА Новости
По словам самого Драчёва, которые передаёт ТАСС, на заседании правления рассматривалось письмо с призывом к его отставке, но при этом изложенные в нём детали обсуждались менее активно, чем обстоятельства появления такового.
Тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия.
Ранее Анатолий Алябьев рассказал о претензиях к президенту СБР Владимиру Драчёву, побудивших написать письмо с призывом к отставке.