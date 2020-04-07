СБР не собирается лишать Драчёва должности главы организации

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Правление Союза биатлонистов России (СБР) не стало рассматривать вопрос проведения внеочередной выборной конференции для смены президента организации, которым сейчас является Владимир Драчёв.
СБР не собирается лишать Драчёва должности главы организации
  • РИА Новости

По словам самого Драчёва, которые передаёт ТАСС, на заседании правления рассматривалось письмо с призывом к его отставке, но при этом изложенные в нём детали обсуждались менее активно, чем обстоятельства появления такового.

Тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия.

Ранее Анатолий Алябьев рассказал о претензиях к президенту СБР Владимиру Драчёву, побудивших написать письмо с призывом к отставке.

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