СБР не собирается лишать Драчёва должности главы организации

Правление Союза биатлонистов России (СБР) не стало рассматривать вопрос проведения внеочередной выборной конференции для смены президента организации, которым сейчас является Владимир Драчёв.

По словам самого Драчёва, которые передаёт ТАСС, на заседании правления рассматривалось письмо с призывом к его отставке, но при этом изложенные в нём детали обсуждались менее активно, чем обстоятельства появления такового.

Тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия.

Ранее Анатолий Алябьев рассказал о претензиях к президенту СБР Владимиру Драчёву, побудивших написать письмо с призывом к отставке.