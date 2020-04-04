Алябьев рассказал о претензиях к Драчёву

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев рассказал о претензиях к президенту СБР Владимиру Драчёву, побудивших написать письмо с призывом к отставке.

«Мы и раньше неоднократно поднимали вопрос: почему сборная так плохо выступает, почему нет здоровой обстановки ни в команде, ни в правлении СБР. С этого, собственно, и начали накапливаться претензии к Драчёву: разговоры ведутся одни, а дела совершаются совершенно другие», — рассказал Алябьев RT.

Бывший спортсмен отметил, что Драчёв также не идёт на контакт с исполнительным директором СБР Сергеем Голиковым.

«Тот же Голиков — умный, грамотный специалист, который очень быстро разобрался во всех финансовых проблемах. Я сам много раз просил Драчёва о том, чтобы он поговорил с Сергеем, сгладил все разногласия. То есть всячески пытался их помирить, но безуспешно. В итоге накопилась куча проблем, и сами видите, во что это всё вылилось», — добавил Алябьев.

Ранее Алябьев прокомментировал сообщения о том, что ряд тренеров и бывших спортсменов не подписывали письмо с призывом к отставке Владимира Драчёва с поста президента СБР.