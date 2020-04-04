Алябьев: все утверждали, что согласны с письмом Драчёву

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев прокомментировал сообщения о том, что ряд тренеров и бывших спортсменов не подписывали письмо с призывом к отставке Владимира Драчёва с поста президента СБР.
Алябьев: все утверждали, что согласны с письмом Драчёву
  • РИА Новости

«Предварительно с каждым обговорил, что мы планируем такое письмо подготовить, подробно рассказал каждому из собеседников по телефону, что именно будет написано в письме, и попросил добавить свои пожелания или замечания, если у кого-то они появятся, и сообщить о них мне или руководителю пресс-службы СБР Константину Бойцову с тем, чтобы в текст были внесены поправки», — рассказал Алябьев RT.

Он отметил, что звонил Анне Богалий-Титовец, Владимиру Барнашову, Владимиру Аликину, Валерию Польховскому, Виктору Юрлову и Геннадию Ковалёву по поводу письма.

«Поправки внесли только Барнашов и Медведцев. После этого я ещё раз спросил, все ли согласны с письмом, и все утверждали, что да. Хотя по факту подписей действительно не было», — добавил Алябьев.

Ранее Алябьев рассказал, кто был инициатором письма Драчёву с призывом к отставке.

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