Алябьев рассказал, кто был инициатором письма Драчёву с призывом к отставке

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Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев рассказал, кто был инициатором коллективного письма в адрес президента СБР Владимира Драчёва с призывом уйти в отставку.
Алябьев рассказал, кто был инициатором письма Драчёву с призывом к отставке
  • РИА Новости

«Нас было несколько человек: я, Дмитрий Васильев, Сергей Голиков, Александр Привалов. Никто из нас не собирался ничего писать и публиковать, хотели выступить с критикой на тренерском совете, рассчитывали, что нас туда пригласят, но мероприятие было отменено. Вот мы и решили, что надо же как-то высказать своё мнение и описать проблемы. Ничего оскорбительного в этом письме нет», — рассказал Алябьев в интервью RT.

Ранее Алекандр Тихонов назвал Драчёва худшим президентом в истории СБР.

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