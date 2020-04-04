Алябьев рассказал, кто был инициатором письма Драчёву с призывом к отставке

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев рассказал, кто был инициатором коллективного письма в адрес президента СБР Владимира Драчёва с призывом уйти в отставку.

«Нас было несколько человек: я, Дмитрий Васильев, Сергей Голиков, Александр Привалов. Никто из нас не собирался ничего писать и публиковать, хотели выступить с критикой на тренерском совете, рассчитывали, что нас туда пригласят, но мероприятие было отменено. Вот мы и решили, что надо же как-то высказать своё мнение и описать проблемы. Ничего оскорбительного в этом письме нет», — рассказал Алябьев в интервью RT.

Ранее Алекандр Тихонов назвал Драчёва худшим президентом в истории СБР.