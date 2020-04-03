Тихонов назвал Драчёва худшим президентом в истории СБР

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва и призвал его покинуть пост.
Тихонов назвал Драчёва худшим президентом в истории СБР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я не сомневаюсь, что деятельность Драчёва нуждается в полной финансовой проверке. Там найти могут многое. Я поражаюсь наглости этого человека, его умению врать всем в глаза. Назовите мне хоть один положительный шаг с его стороны. В своё время ты лично из моих рук получал премиальные, заработанные мной, а сейчас врёшь, что я критикую всех подряд. Ты ни на что не способен. Худший президент в истории СБР», — написал Тихонов в своём блоге.

Драчёв возглавил СБР в 2018 году. Тихонов был главой СБР с 1996 по 2008 год.

Ранее исполнительный директор СБР выразил готовность передать в полицию документы о деятельности Драчёва.

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