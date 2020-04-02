Исполнительный директор СБР готов передать в полицию документы о деятельности Драчёва

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков не исключил, что может передать в правоохранительные органы материалы, свидетельствующие о нецелевом использовании средств организации её нынешним руководителем Владимиром Драчёвым.
Исполнительный директор СБР готов передать в полицию документы о деятельности Драчёва
  • РИА Новости

«Вполне возможно, что я передам эти документы в правоохранительные органы, тем более что это не единственное его нарушение. Но сначала своё слово должно сказать правление Союза биатлонистов России. Все документы у меня есть, включая платёжные ведомости, подписанные Драчёвым», — приводит слова Голикова ТАСС.

Драчёв возглавляет СБР с мая 2018 года. 1 апреля стало известно, что ветераны биатлона призвали его уйти в оставку с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор СБР спрогнозировал скорое банкротство организации из-за Драчёва.

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