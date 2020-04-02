Исполнительный директор СБР спрогнозировал скорое банкротство организации из-за Драчёва

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков считает, что к осени организация станет банкротом.
Исполнительный директор СБР спрогнозировал скорое банкротство организации из-за Драчёва
  • РИА Новости

«Сейчас денег в СБР нет. Существуют долги, возникшие при действующем президенте Владимире Драчёве. Точной суммы я назвать не могу, но это текущие задолженности, которые касаются по большей части зарплат сотрудников и аренды. Я прогнозирую скорое банкротство СБР. Даже если этого не произойдёт сейчас, то это случится к осени. Чтобы не быть банкротом, необходимо привлечь денежные средства, а их под Драчёва никто не даёт», — цитирует исполнительного директора СБР ТАСС.

Драчёв назвал Голикова одним из инициаторов письма ветеранов биатлона, которые потребовали его отставки с поста главы организации.

Ранее исполнительный директор СБР заявил, что Драчёв оплачивал водителя жены из бюджета организации.

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