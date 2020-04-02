Исполнительный директор СБР: Драчёв оплачивал водителя жены из бюджета организации

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил о нецелевых расходах бюджета организации.

По его словам, 1,5 млн рублей было потрачено на оплату услуг личного водителя супруги президента СБР Владимира Драчёва.

«Почти полтора года господин Драчёв платил зарплату водителю Медведеву, который возил на его личном автомобиле его жену. За счёт СБР, конечно. Траты составили минимум полтора миллиона. По сути, он был личным водителем жены Драчёва», — приводит слова Голикова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Никитин призвал СБР изменить кадровую политику.